Intenso programa desde este viernes con motivo de las fiestas de Buruntza

Lo cierto es que normalmente la actividad no es alta en los municipios de la comarca en el mes de agosto. Pero todos los ... años supone una excepción la fecha de San Roke, con festejos en Andoain, en el barrio de Buruntza, en Astigarraga, en Santiagomendi o incluso en la cercana navarra de Arano.

En Buruntza un año más los festejos se sucederán durante dos jornadas, con especial intensidad en su programa para el sábado, con actividades desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde.

De todos modos, este viernes se pone en marcha el programa festivo, con actividades desde las 7.30 de la tarde. A esa hora habrá representación de la obra de teatro 'Euskaldungak' a cargo de Taulelak Antzerki Taldea, en las afueras de la sidrería Gaztañaga. Además de ello, a las 20.30 se pondrán en marcha los concursos de tortillas de patata y de postres en la misma zona de la sagardotegi. Desde la organización anuncian que habrá premios para concursantes infantiles y adultos. La jornada de mañana viernes se cerrará a las 21.30 horas con el desarrollo de una romería con Olazabal eta Larrañaga, también en la zona exterior de la sidrería Gaztañaga.

Pero el día grande llegará el sábado con la festividad de San Roke propiamente dicha. Desde las 10.00 de la mañana se vivirá un pasacalles de txistularis por el barrio, con misa en recuerdo a las personas del barrio fallecidas, en Buruntzako San Martin parke arkeologikoa media hora después. A las 11.00 será el momento para que el grupo Burdina presente las actividades realizadas en Buruntza.

La zona exterior de la sidrería Gaztañaga acogerá desde las 11.30 horas soka-dantza, con la participación de txistularis y Urki dantza taldea. El sábado, la actuación de txistularis será a las 12.00, con campeonato de toka mixto por parejas desde las 12.30 horas. La primera parte del día la completarán una sesión de bertsos con Aitor Mendiluze y Sustrai Colina, con una comida posterior en la sidrería con la presencia también de los dos bertsolaris.

La zona exterior de Gaztañaga Sagardotegia acogerá igualmente las dos actividades de la tarde del sábado. Entre las 18.00 y 20.00 horas será el turno de los hermanos Elustondo y nada más terminar estos la hora de la actuación del mago Asier Kidam.

