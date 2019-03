Iñigo Barandiaran apuesta por defender y proteger las pensiones

Iñigo Barandiaran, diputado de EAJ-PNV en el Congreso de Madrid, hablaba esta semana en Bastero sobre el sistema de pensiones y ofrecía un detallado análisis de los movimientos y debates que últimamente se han generado en torno a este tema.

En una charla organizada por el PNV de Andoain, Barandiaran lamentó que tras tres años de negociación no se haya alcanzado ningún tipo de acuerdo, lo que en su opinión es «una oportunidad pérdida, no solo por el hecho de no haber podido alcanzar nuevas garantías sobre las pensiones, sino también por no poder protegerlas ante nuevas amenazas que pueden presentarse», en referencia directa a la irrupción de la extrema derecha en el contexto estatal. El portavoz nacionalista explicó que «en este momento las pensiones no se encuentran en riesgo», pero considera imprescindible seguir adoptando nuevas medidas de protección. Durante su intervención recordó que «se ha dado salida a las reclamaciones que las y los pensionistas han llevado a la calle en sus movilizaciones, alcanzando un acuerdo gracias al cual se ha vinculado la subida de las pensiones al IPC y con una subida general de la base reguladora de las pensiones de viudedad».