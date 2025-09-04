La iniciativa Gernika-Palestina convoca para esta tarde una cacerolada en Goikoplaza

El Diario Vasco Andoain. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La iniciativa popular Gernika-Palestina ha llamado a la movilización en toda Euskal Herria «ante la gravedad de la situación que está sufriendo Palestina». Así, coincidiendo con la convocatoria, hoy viernes, se celebrará una cacerolada en Andoain, a las 19.00 horas, en Goikoplaza.

Desde la agrupación instan a la Unión Europea y a las instituciones locales a actuar contra el genocidio palestino. «Reiteramos nuestra indignación ante el recrudecimiento del genocidio contra el pueblo palestino. Tras haber destruido sistemáticamente todas las infraestructuras de Gaza, Israel continúa masacrando y, además, matando de hambre y de sed a la población palestina, atacando de forma sistemática los hospitales en ruinas y, además, asesinando a centenares de profesionales de la comunicación que transmiten al mundo este genocidio», exponen

Desde Gernika-Palestina estiman que es el momento de «obligar» a Israel y a Benjamín Netanyahu a declarar un alto el fuego inmediato, a emprender el camino de la negociación, a retirarse de Gaza, a no obstaculizar la ayuda humanitaria urgente y a la reconstrucción de infraestructuras para luchar contra la desnutrición y asegurar unas condiciones de vida mínimamente dignas.