Informazio-guneak, A-15 eta N-1aren inguruan

AndoainInformazio-guneak, A-15 eta N-1aren inguruan
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:13
Andoaingo Udalak lanean dihardu du A15 eta N1 lotuneak Andoainen izango duen ibilbidearen sozializazio-prozesu irekian. Helburua da bi aukerak ezagutaraztea eta herritarren iritziak jasotzea. Horretarako, zazpi informazio gune jarri ditu herriko hainbat eremu estrategikotan (udaletxean, Arrate pilotalekuan, Urigain etxean, Bastero Kulturgunean, liburutegian, kiroldegian eta Anbrosia Olabide eraikinean). «Gune horietan, azalpen-euskarri bat eta aurkeztu
diren bi alternatibei buruzko informazio-eskuorriak jarri dira herritarren eskura», adierazi dute Udaletxetik.
