Iñaki Muñoz, medalla de oro en el Mundial de pesca con mosca Campeón. El andoaindarra Iñaki Muñoz, con la medalla de oro y el trofeo conseguidos en la competición mundial de pesca mosca. Fue el único representante vasco del equipo en el campeonato disputado en Italia | En 2017 logró el campeonato de España por equipos, el subcampeonato en alta competición y el de Euskadi en río y lago MARIVI OLANO ANDOAIN. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:30

Todavía no es totalmente consciente de su título de campeón mundial por equipos en pesca mosca que acaba de conseguir en Trentino (Italia), en los ríos Sarca y Noce y en el lago Cornisello, formando parte de la selección de España, y asegura que este triunfo se debe a una estrategia estudiada al detalle, a un equipo sólido y a muchas horas de entrenamiento.

El andoaindarra Iñaki Muñoz Moure regresaba hace unos días con una medalla de oro colgada al cuello. Es campeón del mundo de pesca con mosca FIPS-Mouche en la trigesimoctava edición del mundial que se ha celebrado en Italia, en el corazón de los Alpes, del 17 al 23 de septiembre. Muñoz participaba por primera vez en un torneo mundial formando parte de la selección de España, completando un equipo comandado por Juan Vert Sanchís e Iván Vergé, pescador que ha participado en varias ediciones en el Máster de pesca internacional que se organizaba en Andoain, e integrado también por Francisco Javier Llamas Poveda, David Arcay Fernández, Jordi Oliveras Cortina, Pablo Castro Pino y David García Ferreras. Este último consiguió el título de campeón del mundo a nivel individual.

Doble título en el Mundial

Iñaki Muñoz está más que satisfecho con la actuación que ha realizado el equipo en este mundial en el que participaban 30 países, desde Italia, anfitriona y favorita para ganar el título, a Inglaterra, EEUU, Eslovaquia, Canadá, Nueva Zelanda, Finlandia, Japón, Ucrania o Polonia, entre otras selecciones.

El nuevo campeón recuerda que ésta es la primera vez en la historia del mundial que la selección de España gana el título por equipos y además el título a nivel individual.

El equipo llegó a Trentino una semana antes del mundial para conocer el entorno, inspeccionar el estado de las zonas de pesca y realizar entrenamientos. «Nos levantábamos para las 6.30 de la mañana y dedicábamos la mañana a pescar hasta la hora de la comida. Por la tarde volvíamos a entrenar y por la noche nos encargábamos del montaje de moscas para la pesca», señala Muñoz.

El equipo, apunta, había preparado desde el primer momento cuál iba a ser su estrategia. «Teníamos decidido cómo íbamos a actuar en la competición, quién empezaba a pescar y quién terminaba. A mí me tocó pescar el último día tanto en el río como en el lago. Fue mucha presión porque era mi primer mundial», indica.

La competición constaba de 5 mangas. En la primera, la selección de España se situó en los puestos de cabeza, detrás de Italia. En la segunda y tercera consiguieron alzarse a la primera posición y en la cuarta «pinchamos aunque mantuvimos la primera posición empatados a puntos con Italia». En la quinta y definitiva manga, Muñoz tuvo que hacer frente a la presión. «Tenía que pescar 2 ó 3 peces porque mi compañero no había tenido suerte. Conseguí tres capturas y los excelentes resultados de esta quinta manga nos llevaron a la medalla de oro, por delante de la República Checa, que consiguió el segundo puesto y de Italia, que finalmente se tuvo que conformar con la tercera plaza».

Saborear cada minuto

Iñaki dice que siempre había soñado con conseguir un oro en una competición a nivel mundial. «Ahora que lo he conseguido me acuerdo de todo lo que he recorrido para llegar hasta aquí, de los entrenamientos día a día y de todos los mínimos detalles que tienen que coincidir para que puedas llegar a lo más alto». Una y otra vez insiste en que este éxito de la selección española está en haber presentado un buen equipo, «un equipo compacto que ha sabido convivir y planear una buena estrategia».

Una semana después de haberse colgado la medalla de oro dice que «estoy saboreando el triunfo cada minuto a pesar de que me doy cuenta de que no soy plenamente consciente, solo a medias, de esta victoria. Imagino que cuando empiece a preparar el álbum de fotos del mundial terminaré de asumirlo».

Iñaki Muñoz asegura que buena parte de culpa en esta afición por la pesca la tiene su padre, Daniel. «Me regaló una caña nada más cumplir los 7 años y a partir de entonces no he dejado de pescar. Con 14 años empecé ya a competir y poco después comencé a participar en los torneos juveniles que se organizaban en Euskadi».

En Andoain, Iñaki Muñoz no es la primera vez que es noticia a nivel deportivo. En el año 2015, formando pareja con el también pescador andoaindarra Juan Miguel Terán, ganó el Máster Internacional de Pesca Villa de Andoain y el año pasado el subcampeonato en esta competición que se organizaba en aguas del río Leitzaran. En este pasado 2017 consiguió también el Campeonato de España por equipos y el subcampeonato en alta competición, lo que le dio plaza directa para participar en el mundial de Trentino, y fue además campeón de Euskadi en río y lago. Este próximo mes de octubre tiene previsto participar en la liga de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en un campeonato en Francia y en otro en lago que se disputará en Burgos.

Una medalla para su familia

«Esta medalla va dedicada en primer lugar a mi mujer, Iratxe, y a mi hijo Aner. Mi mujer es la que sufre cuando tengo que ir a competir, la que hace de tripas corazón, pero sabe el esfuerzo que dedicó a este deporte y lo entiende perfectamente. De hecho, ella está igual de contenta que yo con la medalla. No me olvido tampoco del equipo que me ha acompañado en el mundial y de la Euskal Selekzioa que siempre me apoya».

Iñaki tiene también un recuerdo para los hermanos Urruzuno y su tienda de pesca. «Algo tienen que ver ellos en el hecho de que Andoain tenga ya cinco pescadores que han acudido a un mundial, porque hay que recordar que antes que yo estuvieron Aitor e Iñigo Urruzuno, Arkaitz Martín y Jonathan Torralbo, que fue subcampeón del mundo en 2006».