La importancia de una buena recogida

Alumnos de La Salle Berrozpe ikastetxea han organizado estos días una recogida de residuos electrónicos en Goikoplaza. Los estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior ... en Mantenimiento Electrónico del colegio andoaindarra instalaron un puesto en el exterior del Ayuntamiento para recoger e informar a los vecinos que por allí.

Precisamente varios de los jóvenes de ese curso, Alain Insausti, Unai Gallo, Aimar González, Iker Ferro, Ibai Macicior y Ander Jiménez señalaron que el objetivo es «recoger, pero concienciar sobre los daños ecológicos que producen los residuos electrónicos en el medio ambiente si se hace un mal uso en el momento de deshacernos de ellos». Recordaron que «un teléfono móvil lanzado al mar puede contaminar hasta 2.000 litros de agua; una batería de coche puede contaminar millones y millones de litros».

Por eso, los estudiantes insistieron en la importancia del reciclaje. «Los residuos electrónicos deben ir a lugares específicos, porque son peligrosos, porque contienen metales pesados. Hay que tener cuidado y no se pueden echar en cualquier lugar». Pero además, «si los tiramos, se pierden materiales valiosos que se podían reutilizar, lo que nos obliga a sacar más recursos de la naturaleza. En resumen, no reciclar de forma sostenible contamina el planeta y hace perder recursos».

En este sentido, la basura electrónica mucha gente la tira y piensa que no vale para nada, pero se pueden utilizar muchas de esas piezas para darles otros usos. Pueden tener una segunda vida». Quisieron echar mano de datos y destacaron que «se calcula en el mundo que se gastan unos 70.000 millones de euros de materiales que se podrían tener si se reciclaran en lugar de tirarlos y comprar nuevos. Antes se reparaba mucho más de lo que se hace ahora.Vivimos en una sociedad de usar y tirar, porque muchas veces reparar cuesta tanto como comprar nuevo, por lo que muchos optan por eso».

También hablaron sobre la llamada obsolescencia programada, una estrategia de diseño de productos para que tengan una vida útil limitada. «Antes los móviles se podrían abrir y reparar, pero ahora todo es mucho más complejo a la hora de poder hacerlo. Se ha hecho con todo, con coches, electrodomésticos... Es una pena, porque se tira todo a la mínima», destacaron.

Móviles, ordenadores, impresoras, teléfonos móviles, televisiones, routers, videocámaras, relojes o consolas, que posteriormente se trasladarán a un lugar específico para depositarlos, son algunos de los elementos que recogen en este tipo de campañas. Mostraron en el puesto uno de los muchos ejemplos de reparaciones que realizan en el grado superior, en este caso «un amplificador que lo han hecho completamente ellos, reutilizando piezas».

Los alumnos allí presentes, de primer curso, aseguraron que «si nos llega algún aparato pequeño que podamos abrir y reparar lo haremos. Todavía acabamos de empezar y no somos unos expertos, pero lo intentaremos. El año pasado lo hicieron con una televisión pequeña y una tablet y lograron que funcionaran».

Puntos de Andoain

Los alumnos recordaron a los vecinos de Andoain que pueden hacer uso de los dos puntos de recogida más cercanos: el Garbigune en el polígono Leizotz y la cabina de reciclaje, en la calle Juan Batista Erro.

Esta actividad de La Salle Berrozpe se enmarca dentro de la Semana del Clima y la Energía, Asteklima 2025, que impulsan el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe, con la colaboración del Ayuntamiento de Andoain y la Mancomunidad de Tolosaldea.

Talleres de psicomotricidad gratuitos

Continuando con otro tipo de iniciativas puesta en marcha por La Salle Berrozpe ikastetxea, el centro educativo organiza para esta próxima semana dos talleres de psicomotricidad gratuitos.Las citas serán el martes día 28 y el jueves 30 de octubre y están dirigidos a niños y niñas nacidas en 2023 y 2024.

«La Psicomotricidad es la disciplina que a través del movimiento estudia a los pequeños. Además, es una herramienta pedagógica que permite trabajar el ámbito afectivo, motriz y cognitivo de cada bebé», destacan desde La Salle Berrozpe de Andoain, añadiendo que «queremos mostrar a las familias los beneficios de la psicomotricidad en edades tempranas y por eso hemos organizado estos dos talleres gratuitos. Lo dicho, el primero este próximo martes, a las 17.00 horas, en el edificio de Infantil, pensado para los niños nacidos en 2024. Y el segundo taller, para los nacidos en 2023, tendrá lugar el jueves 30 de octubre y se celebrará también a las cinco de la tarde en el mismo lugar. Ambos talleres los dinamizará Lorena López.

Las plazas son limitadas (un adulto por niño), por lo que será necesario apuntarse previamente llamando al teléfono 943 590557 ó a través del formulario: https://docs.google.com/forms/d/1dLVBrSfvxXn608W0p14z54pGC9fKHgflNX9Vtf4ee1E/viewform?edit_requested=true.