Alumnos y profesor del grado de Mantenimiento Electrónico.
Andoain

La importancia de una buena recogida

Un año más, alumnos de La Salle Berrozpe ikastetxea se colocaron en Goikoplaza para coger residuos electrónicos y concienciar de la necesidad de reciclar

María Cortés

María Cortés

Andoain

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:48

Alumnos de La Salle Berrozpe ikastetxea han organizado estos días una recogida de residuos electrónicos en Goikoplaza. Los estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior ... en Mantenimiento Electrónico del colegio andoaindarra instalaron un puesto en el exterior del Ayuntamiento para recoger e informar a los vecinos que por allí.

