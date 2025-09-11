Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Ibilbide berriak sala zurian eta soldaduran, hilabete honetatik aurrera

Beterri-Buruntzako langabezia egoeran dauden pertsonei zuzenduak daude

El Diario Vasco

andoain.

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:42

Elkar-Ekin Lanean 2025-2026 programaren barruan, bi ibilbide berri jarriko dira martxan hilabete honetatik aurrera, Beterri-Buruntzako langabezia egoeran dauden pertsonei zuzenduak. Bi kasuetan laguntza pertsonalizatua izango dute parte-hartzaileek, tutoretza eta jarraipen indibiduala eskainiko baitzaie; gainera, zeharkako konpetentzien lanketa eta gaitasun digitalen trebakuntza ere jasoko dute. Era berean, prospekzio eta lan-bitartekaritza lanak egingo dira sektoreko enpresekin pertsona hauen lan munduratzea errazteko.

Sala zuriko produkzio-teknikaria izateko ibilbidea Sutargi eta Daitekeren artean garatuko da eta irailaren 29an hasiko da. Emakumezko langabetuei zuzendutako formakuntza izango da eta 15 pertsonako taldea izango da. Industria arloan, kalitate eta higiene-neurri zorrotzen arabera sala zuri batean lan egiteko gaitasun teknikoak eskuratuko dira.

Izen ematea ondorengo estekaren bitartez egin daiteke: labur.eus/30rupsbb.

Soldadurako ibilbidea Lasalle Berrozpe eta EDE Fundazioaren artean garatuko da eta urriaren 20an hasiko da. Ekimen hau 45 urtetik gorako langabetuei dago zuzenduta, eta bereganatuko dituzten ezagutzen artean, elektrodo estaliz arku bidez soldatzeko eragiketak egitea eta planoen interpretazioa daude, besteak beste. Izen ematea ondorengo estekaren bitartez egin daiteke: labur.eus/t0b8wz6s.

Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan helbide honetan: enplegu_soziala@beterriburuntza.eus.

