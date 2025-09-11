Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

IV. Gurru Memoriala jokatuko dute Ubitarte futbol zelaian igande goizean

ANDOAIN.

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:42

Igandean, hilaren 14an, goizetik eguerdira, Iñaki Gurrutxaga omentzeko infantil mailako memoriala jokatuko da Ubitarte futbol zelaian. Iñaki Gurrutxaga 'Gurru'-k arrasto sakona utzi zuen Euskalduna klubean (duela urte batzuk zendu zen futbolzalea eta Euskaldunako zuzendaritza taldeko kidea) eta haren omenezko txapelketa jokatuko da aurten ere. Neska-mutilentzako txapelketa izango da.

Beste urteetan bezala, Euskaldunak inguruko hainbat talde gonbidatuko ditu igandeko hi-tzordura. Alde batetik, nesken kasuan, bertan izango dira Vasconia eta Mariño. Mutilenean berriz, Mariño eta Mundaiz. Lehenengoak jolasten neskak izango dira.

Partiden ordutegia honako hau izango da: Euskalduna-Vasconia (09:00ean), Vasconia-Mariño (09:45ean) eta Euskalduna-Mariño (10:30ean). Ondoren, mutilen txanda: Euskalduna-Mariño (11:30ean), Mariño-Mundaiz (12:15ean) eta Euskalduna-Mundaiz (13:00etan).

