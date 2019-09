El grupo del PSE-EE responde en la polémica del skatepark

El grupo municipal socialista se encuentra «perplejo ante la falta de rigor de EH Bildu respecto al skatepark: no sabemos qué es peor, si su incapacidad para ver los errores cometidos o el engaño usado para tapar las carencias de éste».

Los socialistas aseguran que nunca han estado en contra de la instalación del skatepark. «Explicamos que nos parecía que había otras prioridades (hay que recordar que el coste de licitación fue de más de 200.000 euros) y del lugar elegido, por ser un posible punto negro». Dicen que, cuando se hace un proyecto, se debe tener en cuenta todo lo necesario, y añaden que si hay cosas que surgen al finalizar el mismo, es que no se han tenido en cuenta las necesidades reales que conllevaba. «Decidan ustedes, o fueron ineptos o engañaron a la ciudadanía sobre el coste del proyecto, particularmente en las siguientes cuestiones de manera flagrante: el mobiliario urbano, si creían en el éxito y afluencia de personas que iba a tener, ¿por qué no se tuvo en cuenta? La fuente, puede ser interesante poner otra, pero no hay que olvidar que a menos de 100 metros ya hay una, junto al polideportivo.

La iluminación, después de tantos años hablando de eliminar puntos negros en Andoain, ¿crean unas instalaciones sin tener en cuenta la iluminación en un lugar apartado? Por último, los baños, pensando en el éxito de la instalación que sugerían asegurado, ¿dónde pensaban que los usuarios iban a realizar sus necesidades? Y más importante, ¿cuánto cuesta un baño? Porque no es un gasto menor. ¿No lo quisieron tener en cuenta para no engrosar el coste real del proyecto?» Los socialistas piden a EHBildu que «no intente camuflar sus errores con propuestas que deberían haber estado incluidas en el proyecto inicial, sobre todo con problemas que el ayuntamiento debería evitar, como los puntos negros debido a la falta de iluminación».

Concluyen indicando que lo que hace Bildu «no es realizar una oposición constructiva, sino tratar de complementar ahora su mala gestión».