El concierto de Santa Cecilia suele ser todos los años una cita ineludible para Gora Kale Txiki txaranga. Aiurri

Andoain

Gora Kale Txiki txaranga ofrecerá su concierto de Santa Cecilia el sábado

La agrupación andoaindarra actuará, como años anteriores, en la ermita de Santa Cruz a las 20.00 horas

María Cortés

María Cortés

Andoain

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Como ya es habitual por estas fechas, la txaranga andoaindarra Gora Kale Txiki ofrecerá su concierto, con motivo de Santa Cecilia, en la ermita ... de Santa Cruz, el sábado día 29 de noviembre a las 20.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

