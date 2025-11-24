Gora Kale Txiki txaranga ofrecerá su concierto de Santa Cecilia el sábado

Como ya es habitual por estas fechas, la txaranga andoaindarra Gora Kale Txiki ofrecerá su concierto, con motivo de Santa Cecilia, en la ermita ... de Santa Cruz, el sábado día 29 de noviembre a las 20.00 horas.

Siete serán las obras que podrán escuchar todos los vecinos que se acerquen a la actuación y a través de ellas harán un recorrido por el mundo. «Este viaje empezará en Andoain, con el estreno en el pueblo del pasodoble creado por el director de la Banda Municipal de Oviedo, Teófilo González, y que dedicó al futbolista andoaindarra Isidro Lángara. Langara jugó en el Real Oviedo en Primera División y en la actualidad una de las puertas de entrada al estadio Carlos Tartiere mantiene el nombre del andoaindarra. El compositor Joxemari Oiartzabal ha hecho los arreglos de dicha pieza para poder interpretarla en banda y orquesta», destacan desde la txaranga.

El repertorio continuará con distintos ritmos que variarán desde el Tirol europeo, música de jazz de New Orleans, temas de Michael Jackson o un arreglo con distintas canciones de Nino bravo. Terminará el concierto en la ermita con un emotivo homenaje a Arantxa Irigoras Balda, parte durante años de la txaranga que ha fallecido recientemente. «Un Blues lleno de sentimiento en recuerdo tanto de Arantxa, como del resto de músicos que a lo largo de estos 23 años de trayectoria musical de la txaranga han pertenecido a la misma y han fallecido», destacan desde Gora Kale Txiki.

En la actualidad, la txaranga está integrada en su mayoría por músicos de Andoain, un total de 19. La dirección musical está a cargo del compositor Joxemari Oiartzabal, que es el encargado de hacer los arreglos o bien crear obras para la misma.

El concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos, es una de las citas anuales más importantes para la txaranga andoaindarra Gora Kale Txiki. Hace una década que se estrenaron en este formato y el público de Andoain ha acudido fielmente a las actuaciones.