Ganemos e Irabazi apuestan por mantener una correlación de fuerzas de izquierda «Permitirá seguir mejorando la calidad de vida de los andoaindarras», aseguran EL DIARIO VASCO ANDOAIN. Jueves, 9 mayo 2019, 00:15

Olga Hernández Montero y Jorge F. Mourinho, concejales en la presente legislatura de Ganemos e Irabazi, respectivamente, afirman que Andoain necesita mantener en la próxima legislatura «una correlación de fuerzas de izquierdas que permita seguir mejorando la calidad de vida de los y las andoaindarras». Con este objetivo, tanto Hernández como Mourinho apoyan y forman parte de la candidatura municipal de Elkarrekin Podemos-Andoain para las próximas elecciones municipales.

A punto de despedir la legislatura, ambos concejales han querido realizar una valoración conjunta de la política municipal de los últimos 4 años. Aseguran que ha habido una evidente sintonía, especialmente en políticas sociales, entre Ganemos, Irabazi y el equipo de Gobierno de EHBildu. Sintonía que también han mantenido con Alvaro González, concejal no adscrito a ningún grupo político tras abandonar las filas del PSE-EE. «Ganemos e Irabazi llegamos a un acuerdo con el concejal no adscrito para llevar adelante iniciativas de izquierda». La suma de estas fuerzas políticas y del edil no adscrito señalan que «permitió un cambio en la correlación de fuerzas que supuso eliminar la mayoría permanente de PSE-PNV».

Hernández y Mourinho indican que se sumaron a la aprobación de los presupuestos de 2017, «incorporando, entre otras cuestiones, la defensa jurídica gratuita a personas en riesgo de desahucio, compromisos en participación y transparencia, y en caminar hacia la publificación de servicios municipales. Para 2018, señalan que el acuerdo presupuesto con Bildu fue «de mucho mayor calado», destacando inversiones en equipamientos, entre otras, el parque de Doctor Huizi y obras en centros educativos, el proyecto para cubrir los parques infantiles de las plazas Nafarroa y Zumea o la rehabilitación de seis viviendas de titularidad municipal.

Publificar servicios

Con el objetivo de revertir la privatización de servicios públicos, señalan que se acordó publificar el servicio de limpieza viaria, el de recaudación, el de lectura de contadores y el relativo al mantenimiento del polideportivo, «con el compromiso de dar continuidad a este proceso en el futuro».

En favor de políticas fiscales «más justas y progresivas», indican que, como primera medida, «ya se han aplicado dos tramos de ingresos a las familias que necesiten los servicios de la escuela infantil Galardi, y esperamos dar continuidad a unas tasas municipales en las que paguen menos quienes menos tienen. También hemos propiciado significativos avances en la recogida selectiva de residuos con la implantación en Andoain del contenedor gris con chip».

Para este 2019, recuerdan que se ha revalidado el acuerdo con el equipo de Gobierno para consolidar programas de carácter social, ayudas a la pobreza energética, planes de empleo social, concesión de microcréditos para personas con escasos recursos, o la escuela de empoderamiento para mujeres». En inversiones, destacan la renovación del Arrate por 617.556 euros.