Andoain

Formación 'Parekatu' con talleres para homologar estudios realizos en el extranjero

M. C.

andoain.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

La nueva formación 'Parekatu' ofrece información y orientación sobre el proceso de homologación a través de talleres de 2 horas y asesoramiento individual de 30 minutos opcionales. Está dirigido a personas residentes en los municipios de Beterri-Buruntza que hayan cursado estudios en el extranjero (sean o no extranjeros de origen).

Para esta temporada de otoño se han previsto tres sesiones el último jueves de cada mes. Aunque el horario de la sesión del 26 de noviembre se determinará en función de la evaluación de las sesiones anteriores, está previsto que se celebre en Lasarte-Oria. La inscripción puede realizarse a través del próximo enlace o escaneando el QR en el enlace forms.gle/ nk8Nh2QC2Sd91zVh9.

diariovasco Formación 'Parekatu' con talleres para homologar estudios realizos en el extranjero