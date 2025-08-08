Festividad hoy de Ama Kandida en Berrozpe Etxea

J. F. M. Andoain. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

Hoy sábado, día 9 de agosto, se conmemora en la Capilla de la Casa Berrozpe la festividad de Santa Cándida María de Jesús, Ama Kandida. El oficio se pondrá en marcha a las 6.30 de la tarde y, según señalan, tendrán a esa hora un encuentro de oración.

La comunidad agradece «la cercanía y asistencia al acto», según indican. Hay que recordar que la dirección de Berrozpe Etxea es Kaletxiki, 19.