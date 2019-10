El Festival de Piano celebrará en febrero su decimoquinta edición La entrega de medallas y diplomas es uno de los momentos más esperados por los jóvenes participantes en el Festival de Piano. / UNANUE La novedad será el Premio Especial a la mejor interpretación de la obra de Ludwig van Beethoven Tendrá lugar el sábado 8 y el domingo 9 en Bastero Kulturgunea MARIVI OLANO ANDOAIN. Jueves, 17 octubre 2019, 00:53

La decimoquinta edición del Festival de Piano de Andoain tiene ya fecha. Se celebrará el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de febrero en el centro cultural Bastero, organizado por el Ayuntamiento de Andoain y la asociación DEIadar.

El festival está dirigido a pianistas que no superen los 18 años de edad y contará con las siguientes modalidades y categorías: solistas en categoría A (hasta 11 años al 31 de diciembre de 2020), solistas en categoría B (hasta 14 años), solistas en categoría C (hasta 18 años), cuatro manos en categoría A (hasta 11 años), cuatro manos en categoría B (hasta 14 años) y cuatro manos en categoría C (hasta 18 años). Habrá también modalidad de seis manos en categorías A, B y C.

Al igual que en ediciones anteriores, la página www.andoaingopianojaialdia.eus será el punto de encuentro para participantes, escuelas y academias de piano. En esta página la organización pone a disposición todas las novedades sobre el festival y el acceso para poder realizar las inscripciones, que se realizarán únicamente online. El plazo de inscripción comenzará el 4 de noviembre y finalizará el día 22 de este próximo mes. El importe de la matrícula de inscripción será de 21 euros en la modalidad individual, de 42 euros en la de 4 manos y de 63 euros en la de 6 manos.

La organización recuerda que cada participante podrá participar únicamente en una de las modalidades y que deberá interpretar una obra del listado incluido en la página web del festival.

El jurado del certamen estará integrado por profesores y profesoras de piano, y valorará la expresión, el estilo, la técnica de interpretación, la calidad sonora, la regularidad rítmica y la memoria.

Cada uno de los participantes en el festival recibirá una medalla de oro, plata o bronce, además de un diploma de recuerdo por su participación.

Premio Especial Beethoven

La novedad este año es el Premio Especial a la mejor interpretación de la obra de Beethoven. Desde la organización se ha querido recordar a este compositor, director de orquesta y pianista alemán considerado uno de los más grandes de la historia de la música. «Compuso música clásica, sinfonías, cuartetos de cuerda, sonatas para piano, sonatas para violín, tríos de cuerda y una ópera. Fue el último gran representante del clasicismo vienés y consiguió hacer trascender la música del Romanticismo, influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XX», señalan desde la asociación DEIadar.

Este premio especial se organiza con motivo de la celebración de los 250 años del nacimiento del compositor. En este apartado del festival podrán participar los pianistas que no superen la edad de 19 años y deseen interpretar alguna de las obras de Beethoven.

El premio se dividirá en tres categorías diferentes: solista en categoría A (hasta 15 años al 31 de diciembre de 2020), solista en categoría B (hasta 19 años) y cuatro manos en categoría B (hasta 19 años).

La selección de piezas que se propone desde la organización incluye buena parte de las sonatas, sonatinas, marchas y variaciones que compuso. En total, los participantes en la categoría solistas A podrán elegir entre once obras, entre ellas la conocida 'Para Elisa'; los pianistas que concursen en la categoría B contarán con una seleccion de 24 obras, y quienes participen en categoría B a 4 manos tendrán un repertorio de cinco obras.

Premios y diplomas

Los ganadores de la categoría A recibirán un premio en metálico por importe de 100 euros, mientras que los ganadores en categoría B en la modalidad de solistas y en la de 4 manos recibirán un premio por importe de 150 euros. Además, todos los pianistas que participen en este premio recibirán un diploma.

Información e inscripciones

La información complementaria sobre el festival o sobre los trámites de inscripción puede solicitarse en www.andoaingopianojaialdia.eus, en el email info@andoaingopianojaialdia.eus o en el teléfono 943 303 540, en horario de 16.30 a 20.00.