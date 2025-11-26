Euskarazko kazetaritza saripean
Rikardo Arregi Kazetaritza Sariak 'Mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian' erreportajearentzat eta On.eus atariarentzat izan dira
Andoain
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:46
Euskararen presentzia mediatikoa ospatzeko eta sendotzeko espazio bilakatu da asteazken honetan Bastero kulturgunea. Rikardo Arregi Kazetaritza Sariak banatu dituzte Andoaingo Kultur Etxean: 'Mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian', Argia hedabiderako Jenofa Berhokoirigoinek sorturiko erreportajea eta on.eus ataria, On! Piztu euskara(z) elkartea eta Euskararen Erakunde Publikoak sorturiko proiektuak jaso dituzte Kazetaritza eta Komunikazio sariak, hurrenez hurren, 9.000 euro eta Xabier Lakak berariaz egindako ikurra hartzeaz batera.
Ekitaldia Oihana Maritorenak gidatu du eta hitza hartu dute Andoaingo alkate Andoni Alvarezek eta Josue Irabien Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustatzeko zuzendariak. «Arregik erakutsi zigun bidea eta horretan jarraitu behar dugu. Kazetaritza ez da soilik informazioa ematea, kontzientziak piztea baizik», aldarrikatu du Irabienek. Irabazleek ere eskerrak emateko tartea izan dute, bertan izan baitira aurtengo RAKSeko zortzi finalistak eta hainbat erakundetako ordezkariak eta euskalgintzako eragile ugari.
Asteazkeneko hitzorduak izan ditu gozamenerako musika tarteak, Amaia Azkue eta Txus Aranbururen eskutik, Joxan Goikoetxeak Arestiren hitzekin sorturiko kanta pare batekin.
Epaimahaiak azaro hasieran zortzi finalista izendatu zituen aurtengo sarietarako eta guztiak hurbildu dira Basterora. Irabazleekin batera izan dira: Datuetatik tiraka, Goiena Komunikazio taldearen saioa, Ur handitan; Palestina, gatazka amaigabea, Baleukok ETBrentzat ekoitzitako ikus-entzunezkoa eta Boiseko Jaialdiari buruz Nagore Arinek Berria hedabiderako sorturiko dokumentala eta kronikak (kazetaritza arloan) eta Zurrunbiloa, Elhuyarrek gazteen osasun mentalari buruz sorturiko proiektua, Ulua, Ulu Mediak gazteentzat sortutako hedabide digitala eta Erdalduntze makina, Guka Euskaltzaleen mugimenduak Bilbon eginiko kanpainia (komunikazio arloan).
Gainera, epaimahaiko bi kidek, Angel Errok eta Itxaro Bordak, informazio askatasunaren aldeko aldarria igo dute Basteroko oholtzara. «Aurten ere ez da urte gozoa izan prentsako langileentzat. Munduko leku gatazkatsuenetako kazetariek tributo pisua ordaindu dute berriak ahalik hobekien emateko betekizunari. Gazako zerrenda aipatuko dugu nagusiki, gerla anker horretan, hainbat kazetarik bizia galdu duelako, Ukrainan berdin, bai eta Afrikako konflikto askoren karietara ere. Gatazka askotan, gerla egiten duten gobernanteen helburua izan liteke munduak ez dezan ukan bertan gertatzen diren sarraskien berri», azaldu dute.
Mugarria Errekondori
Sari banaketa ekitaldian, epaimahaiak ohorezko mugarria eman dio Jakoba Errekondo Saltsamendiri, eta Xabier Lakak diseinatutako lana oparitu. «Jakinduria zabaltzen eta ezagutza zaharra balioan jartzen urteak daramatza Jakoba», esan dute.
Beste urte batez, Rikardo Arregiren omenezko aitortza horien bitartez, euskararen normalizaziorako ezinbestekotzat jotzen dituzten bi alor saritzen dira: euskal kazetaritza, eta garaian garaiko beharrizanetara egokitutako komunikazio prestu eta modernoa. Helburu horren alde, 37. aldiz banatu ditu sariak Andoaingo Udalak.