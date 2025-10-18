El Euskalduna de fútbol-sala recibe este domingo la visita de Ttakun en Allurralde

María Cortés Andoain Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08 | Actualizado 21:45h. Comenta Compartir

Doble cita futbolística esta jornada dominical en la localidad. Por una parte, el conjunto del Euskalduna de fútbol-sala recibe la visita, a las 12.00 horas, de Ttakun en Allurralde. El conjunto andoandarra buscará ganar en casa, tras la derrota cosechada a domicilio el pasado fin de semana, 2-1 ante Oiartzun.

Fue un partido muy igualado en líneas generales, aunque el Euskalduna salió algo más intenso, lo que le valió para adelantarse con el 0-1. El rival hizo unos cambios, sobre todo, en la presión de la salida del balón del Euskalduna, lo que hizo que el equipo andoaindarra sufriera un poco más. En esta situación, el Oiartzun logró empatar en una gran jugada.

Tras el descanso, más de lo mismo, muy igualado y disputado. Muchas idas y venidas y en una de ellas, el equipo local marcó el segundo. Lo intentó el Euskalduna con portero-jugador, pero no pudo ser.

En Ubitarte

Por su parte, el Euskalduna de División de Honor Regional de fútbol recibe la visita esta tarde, a las 17.30 horas, del Urki. Los de Aitor Gaztañaga esperan sumar su primera victoria ante la afición en Ubitarte.

El primer triunfo de la temporada lo lograron la pasada jornada en el Karla Lekuona, al ganar 1-2 al Oiartzun. Plantearon bien el encuentro e hicieron una buena lectura del juego del rival, pudiendo contrarrestar el juego del Oiartzun durante todo el partido. El Euskalduna se mostró intenso e hizo un buen partido a nivel defensivo y aprovecharon la ocasiones de gol. En la primera parte no hubo goles, pero tras el descanso, el equipo local se adelantó en el minuto 47 con el 1-0. Pero los andoaindarras lograron devolver el golpe a los pocos minutos, subiendo el 1-1 en el minuto 50 gracias a Aiheko Miranda. En el 74, Ibai Ruiz de Larrinaga logró el 1-2 desde fuera del área.