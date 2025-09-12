El Euskalduna se estrena este sábado en la categoría de División de Honor Regional jugando contra el Mutriku

AndoainEl Euskalduna se estrena este sábado en la categoría de División de Honor Regional jugando contra el Mutriku
Los de Aitor Gaztañaga buscarán sumar su primera victoria en esta exigente categoría en la que militarán esta temporada
El Diario Vasco
Andoain.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46
Arranca la temporada para los equipos de División de Honor Regional y este año, los aficionados andoaindarras tendrán la oportunidad de seguir al conjunto ... masculino del Euskalduna en esta exigente categoría, tras el ascenso logrado por los de Aitor Gaztañaga en mayo.
El primer partido será a domicilio, este sábado, a las 18.00 horas, en Mutriku. Los andoaindarras deberán esperar al próximo fin de semana, el del 20 de septiembre, para ver en Ubitarte al Euskalduna como equipo de División de Honor Regional ante el Beti Gazte.
El máximo representante masculino de fútbol del club tiene por delante un reto importante, en una categoría que les exigirá más. «Comenzamos la pretemporada a principios de agosto. El equipo sigue muy parecido al año pasado, aunque tras las bajas de Asier Extremera e Iñigo Arruabarrena se han hecho unas cuantas incorporaciones. La temporada es larga y será exigente, pero el equipo está contento y con ganas», destacan desde el club. El propio entrenador, Aitor Gaztañaga asegura que «tengo una plantilla muy parecida a la del año pasado. Hemos incorporado a un chaval que viene del Danena y se incorpora otro andoaindarra».
En cuanto a la pretemporada, además de llevar semanas con varios entrenamientos a la semana, el División de Honor Regional del Euskalduna ha tenido la posibilidad de jugar varios encuentros amistosos. «El primer encuentro jugamos contra Oiartzun, a domicilio y perdimos 3-0. Estábamos poca gente y les costó ese primer partido. El segundo lo disputamos contra el Deusto, en casa, y el equipo estuvo mejor y acabamos empatando a cero. El tercero midió al Euskalduna con el Hernani, en Zubipe, y aunque íbamos ganando 0-1, en el minuto 91 los hernaniarras lograron empatarnos. El último amistoso fue a domicilio también contra el Beasain, que claramente fue superior y nos ganó 3-0. Nos ha servido para ir cogiendo ritmo y ahora nos tocará ir poco a poco adaptándonos a la nueva categoría. Lucharemos como siempre partido a partido», añadió Gaztañaga.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.