El espectáculo 'Des(a)nuda' llega esta tarde al parque Otieta de la mano de Maitane Sarralde

AndoainEl espectáculo 'Des(a)nuda' llega esta tarde al parque Otieta de la mano de Maitane Sarralde
La iniciativa, dentro de Uda Giroan, será gratuita y comenzará a las 18.00 horas
andoain.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29
Tras la completa programación de Uda Giroan estos pasados meses de julio y agosto, esta iniciativa continuará este mes de septiembre con la propuesta que tendrá lugar hoy en Otieta parkea, a las seis de la tarde. La bailarina Maitane Sarralde ofrecerá el espectáculo 'Des (a) nuda'.
Es un trabajo de danza contemporánea y suspendida que trata sobre el nudo y la entrega al vacío desnudo. «En interacción con la estructura flotante y los elementos pendulares que cuelgan de ella, esta pieza interdisciplinar, investiga sobre el cuerpo ingrávido y las múltiples corporalidades ante el estrangulamiento de un nudo y la inestabilidad que provoca. En 'Des(a)nuda' nos encontramos un cuerpo anudado en busca del cabo suelto».
Tras haber trabajado como bailarina e intérprete en diversos proyectos y compañías nacionales e internacionales (Marie de Jongh, CIA Yskinna, Magalie Lanrriot, Beco Cabaret, La Glo Zir-ko...), Maitane Sarralde decide sumergirse en una propuesta unipersonal como creadora e intérprete, donde integrar nuevas prácticas junto al equipo técnico y artístico con quien componen 'Des (a)nuda', su primera creación.
«Este espectáculo nace en la búsqueda de nuevas formas de explorar la danza con arnés y las dinámicas que la rigen. El péndulo, la caída, la ingravidez y la suspensión. Partiendo de la materia y los elementos con los que trabajan, se genera un discurso común en torno al nudo y los elementos 'pendientes'», destacan.
Circo, este mes
El ciclo Ikuszirkus se celebraba este mes de septiembre. Habrá dos actuaciones: 'Ardatz' el día 13 en Goikoplaza y 'Leinu' el día 19 en Bastero.
