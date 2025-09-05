El espectáculo 'Des(a)nuda' llega esta tarde al parque Otieta de la mano de Maitane Sarralde

El Diario Vasco andoain. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Tras la completa programación de Uda Giroan estos pasados meses de julio y agosto, esta iniciativa continuará este mes de septiembre con la propuesta que tendrá lugar hoy en Otieta parkea, a las seis de la tarde. La bailarina Maitane Sarralde ofrecerá el espectáculo 'Des (a) nuda'.

Es un trabajo de danza contemporánea y suspendida que trata sobre el nudo y la entrega al vacío desnudo. «En interacción con la estructura flotante y los elementos pendulares que cuelgan de ella, esta pieza interdisciplinar, investiga sobre el cuerpo ingrávido y las múltiples corporalidades ante el estrangulamiento de un nudo y la inestabilidad que provoca. En 'Des(a)nuda' nos encontramos un cuerpo anudado en busca del cabo suelto».

Tras haber trabajado como bailarina e intérprete en diversos proyectos y compañías nacionales e internacionales (Marie de Jongh, CIA Yskinna, Magalie Lanrriot, Beco Cabaret, La Glo Zir-ko...), Maitane Sarralde decide sumergirse en una propuesta unipersonal como creadora e intérprete, donde integrar nuevas prácticas junto al equipo técnico y artístico con quien componen 'Des (a)nuda', su primera creación.

«Este espectáculo nace en la búsqueda de nuevas formas de explorar la danza con arnés y las dinámicas que la rigen. El péndulo, la caída, la ingravidez y la suspensión. Partiendo de la materia y los elementos con los que trabajan, se genera un discurso común en torno al nudo y los elementos 'pendientes'», destacan.

Circo, este mes

El ciclo Ikuszirkus se celebraba este mes de septiembre. Habrá dos actuaciones: 'Ardatz' el día 13 en Goikoplaza y 'Leinu' el día 19 en Bastero.