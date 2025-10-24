Errespetatu Andoain valora positivamente el proceso de socialización realizado

Tras el cierre del plazo para opinar sobre el trazado N-1 abierto por el Ayuntamiento de la localidad, la plataforma Errespetatu Andoain ha ... valorado «muy positivamente» que se haya podido realizar un proceso de socialización y participación ciudadana ante un tema que afecta y condiciona la vida en Andoain. «Agradecemos al equipo de gobierno haber facilitado a los vecinos el ejercicio del derecho a la información y la participación en un proyecto con tanta repercusión social, económica, ambiental, territorial y de afecciones a la salud pública como el de la infraestructura transeuropea que nos atraviesa», añadiendo que agradecen que el alcalde Andoni Álvarez «haya cumplido con la hoja de ruta expuesta en su día en la Errepideen Mahaia, integrada por todos los partidos políticos, la asociación de vecinos de Sorabilla y Errespetatu Andoain».

Recuerdan desde la plataforma que dicho foro fue constituido para el seguimiento del estudio comparativo de alternativas, que se ha reunido desde el mes de octubre de 2024 hasta el mes de julio de 2025 en, al menos, nueve ocasiones. Todos los miembros de la mesa tuvimos la oportunidad de proponer temario y expertos para las charlas informativas. En este punto, desde Errespetatu Andoain lamentan que «que en la hoja de ruta establecida por el alcalde se haya llegado tarde con la información y con la convocatoria de las charlas, porque de haber contado con más tiempo se hubiera podido extender la reflexión y el debate ciudadano». Pero sobre todo «lamentamos que el Ayuntamiento de Andoain en Pleno no se haya posicionado con altura de miras, con fuerza y al unísono, en un tema tan importante como éste. No entendemos ni compartimos la crítica de la oposición al proceso de socialización. No comprendemos que los concejales que han sido elegidos como consecuencia de la participación ciudadana se posicionen en contra de ella. No entendemos que en la localidad vizcaína de Usansolo (Bizkaia) se haya convocado una consulta ciudadana con el apoyo de todos los partidos políticos, incluido el PNV, y la plataforma vecinal, contra una decisión del Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia y Eusko Trenbide Sarea que afecta a una estación de metro, y que en Andoain no se pueda socializar la información ni opinar contra una decisión que nos perjudica y que se impone desde un despacho de la Diputación». A Errespetatu Andoain le gustaría «que los intereses de nuestro municipio fueran defendidos por los concejales elegidos por los ciudadanos para defender los intereses de Andoain».

En cualquier caso, desde la plataforma celebran «la participación de los andoaindarras, agradecemos las 2.494 opiniones emitidas y compartimos la alegría de haber participado en el ejercicio de nuestro derecho».