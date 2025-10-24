Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plataforma convocó hace unas semanas una marcha desde Karrika hasta Mimendi.

Andoain

Errespetatu Andoain valora positivamente el proceso de socialización realizado

La plataforma asegura que «no entendemos ni compartimos la crítica de los partidos de la oposición a la iniciativa»

María Cortés

María Cortés

Andoain

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

Tras el cierre del plazo para opinar sobre el trazado N-1 abierto por el Ayuntamiento de la localidad, la plataforma Errespetatu Andoain ha ... valorado «muy positivamente» que se haya podido realizar un proceso de socialización y participación ciudadana ante un tema que afecta y condiciona la vida en Andoain. «Agradecemos al equipo de gobierno haber facilitado a los vecinos el ejercicio del derecho a la información y la participación en un proyecto con tanta repercusión social, económica, ambiental, territorial y de afecciones a la salud pública como el de la infraestructura transeuropea que nos atraviesa», añadiendo que agradecen que el alcalde Andoni Álvarez «haya cumplido con la hoja de ruta expuesta en su día en la Errepideen Mahaia, integrada por todos los partidos políticos, la asociación de vecinos de Sorabilla y Errespetatu Andoain».

