El equipo de Gobierno responde a EHBildu en el tema del skatepark

La propuesta que realizaba este mismo mes EH Bildu para dotar de más servicios (instalar farolas, WC públicos, mesas y bancos...) la zona del nuevo skatepark construido junto al polideportivo Allurralde, ha tenido ahora su respuesta por parte de del PSE-EE y EAJ-PNV, partidos que conforman el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento.

En esta respuesta , señalan que estas primeras semanas la instalación del skatepark ha tenido una aceptable acogida por parte de la ciudadanía. «Contamos con unas instalaciones referentes en Gipuzkoa y es por ello que esperamos que esa buena acogida no sea algo temporal y que se prolongue en el tiempo».

Indican que cuando se aprobó la ejecución del proyecto en la anterior legislatura, «los partidos hoy gobernantes votamos en contra. Pero no por no estar de acuerdo con la construcción del skatepark, sino porque se consideraba que esa dotación presupuestaria podía ser útil para afrontar otras necesidades del municipio, algunas de ellas de mayor urgencia o prioridad, que no se habían podido solucionar en la última legislatura gobernada por EH Bildu. Además, existian diferentes dudas sobre el proyecto: la necesidad de definir aspectos sobre el mantenimiento, el sembrado del cesped o jardinería, incluso la necesidad de evitar nuevos puntos negros en el municipio mediante una iluminación adecuada u otros servicios que no se concretaban en el proyecto».

El equipo de Gobierno añade que «sorprende que ahora, y solo ahora, EH Bildu vea necesarias una serie de medidas (WC, farolas, bancos, un cartel con las recomendaciones de uso, etc.) que el nuevo equipo de Gobierno considera necesarias, pero que se deberían de haber tenido en cuenta durante la redacción del proyecto, en una fase previa. Se desconoce si fruto de las prisas, para sacar rédito político o debido a la falta de previsión, no se tomaron en cuenta estas medidas que tan necesarias ve ahora EHBildu, estando en la oposición y utilizándolas de forma populista».

Aseguran desde el Gobierno local que el Ayuntamiento está trabajando en la instalacion de las mejoras planteadas, «ya desde el mes de junio», y añaden que, «una vez solucionado un problema de fuga en una de las juntas, se procederá a la adecuación del entorno»