Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de EAJ-PNV en Andoain en su jornada GBB Ibiltaria.

Andoain

EAJ-PNV reafirma su compromisocon el 'Lazo' como solución integral viable entre Bazkardo y Sorabilla

Desde el GBB aseguran que la posible licitación del proyecto técnico para el año que viene «abrirá la puerta a las mejoras complementarias»

María Cortés

andoain.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

La ejecutiva de EAJ-PNV de Gipuzkoa ha realizado una jornada de trabajo en Andoain para conocer 'in situ' el avance de diferentes proyectos. Uno de los temas clave abordados por el Gipuzko Buru Batzar ha sido el proyecto de enlace entre las carreteras A-15 y N-I en Andoain, una infraestructura para la que EAJ-PNV respalda «la solución integral, razonable y viable planteada por la Diputación Foral de Gipuzkoa». En este contexto, la presidenta del Gipuzko Buru Batzar, Euge Arrizabalaga, ha trasladado el firme compromiso de EAJ-PNV con el desarrollo del proyecto del 'Lazo 'de Bazkardo, concebido como una intervención de calado que permitirá mejorar de forma significativa la calidad de vida en las zonas más afectadas por esta infraestructura.

Arrizabalaga destacó la plena confianza de su formación en el trabajo que viene realizando la Diputación, que se encuentra ya en la fase final de redacción del proyecto técnico y plantea su licitación para el año que viene, como viene recogido en la propuesta presupuestos forales dl próximo año recién presentada. Este paso abrirá la puerta a todas las mejoras complementarias, como la cobertura total de Mimendi, la apertura de una nueva vía entre Kalonge, Bordaberri y Ondarreta, una nueva rotonda en Caravanas con salida hacia Tolosa y un nuevo acceso desde Txistoki. Además, la Diputación estudia de forma integral medidas contra el ruido y la contaminación en el tramo comprendido entre Bazkardo y Sorabilla. «Por ello, hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Andoain para que deje de esconderse y actúe responsablemente, sumándose a la vía de las soluciones».

Para los jertzales, «el proyecto del 'Lazo' constituye una solución integral dentro de las posibilidades técnicas y medioambientales razonables. No solo elimina las retenciones diarias en la confluencia de la A-15 y la N-I, sino que también abre la puerta a importantes mejoras de movilidad e integración urbana». En este sentido, la presidenta del GBB apeló directamente al Ayuntamiento de Andoain para que «actúe con claridad y valentía por el bien del conjunto del municipio y de todos los andoaindarras». A su juicio, se trata de una cuestión prioritaria, no solo para Andoain, sino para todo Gipuzkoa. «Cada día que pasa es un día más con los mismos problemas. Existe una solución avalada técnicamente sobre la mesa y no podemos permitirnos, ni como municipio ni como territorio, seguir perdiendo el tiempo. Solo avanzaremos con propuestas integrales y realistas. Es el momento de actuar», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EAJ-PNV reafirma su compromisocon el 'Lazo' como solución integral viable entre Bazkardo y Sorabilla

EAJ-PNV reafirma su compromisocon el &#039;Lazo&#039; como solución integral viable entre Bazkardo y Sorabilla