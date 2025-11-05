EAJ-PNV reafirma su compromisocon el 'Lazo' como solución integral viable entre Bazkardo y Sorabilla

María Cortés andoain. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La ejecutiva de EAJ-PNV de Gipuzkoa ha realizado una jornada de trabajo en Andoain para conocer 'in situ' el avance de diferentes proyectos. Uno de los temas clave abordados por el Gipuzko Buru Batzar ha sido el proyecto de enlace entre las carreteras A-15 y N-I en Andoain, una infraestructura para la que EAJ-PNV respalda «la solución integral, razonable y viable planteada por la Diputación Foral de Gipuzkoa». En este contexto, la presidenta del Gipuzko Buru Batzar, Euge Arrizabalaga, ha trasladado el firme compromiso de EAJ-PNV con el desarrollo del proyecto del 'Lazo 'de Bazkardo, concebido como una intervención de calado que permitirá mejorar de forma significativa la calidad de vida en las zonas más afectadas por esta infraestructura.

Arrizabalaga destacó la plena confianza de su formación en el trabajo que viene realizando la Diputación, que se encuentra ya en la fase final de redacción del proyecto técnico y plantea su licitación para el año que viene, como viene recogido en la propuesta presupuestos forales dl próximo año recién presentada. Este paso abrirá la puerta a todas las mejoras complementarias, como la cobertura total de Mimendi, la apertura de una nueva vía entre Kalonge, Bordaberri y Ondarreta, una nueva rotonda en Caravanas con salida hacia Tolosa y un nuevo acceso desde Txistoki. Además, la Diputación estudia de forma integral medidas contra el ruido y la contaminación en el tramo comprendido entre Bazkardo y Sorabilla. «Por ello, hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Andoain para que deje de esconderse y actúe responsablemente, sumándose a la vía de las soluciones».

Para los jertzales, «el proyecto del 'Lazo' constituye una solución integral dentro de las posibilidades técnicas y medioambientales razonables. No solo elimina las retenciones diarias en la confluencia de la A-15 y la N-I, sino que también abre la puerta a importantes mejoras de movilidad e integración urbana». En este sentido, la presidenta del GBB apeló directamente al Ayuntamiento de Andoain para que «actúe con claridad y valentía por el bien del conjunto del municipio y de todos los andoaindarras». A su juicio, se trata de una cuestión prioritaria, no solo para Andoain, sino para todo Gipuzkoa. «Cada día que pasa es un día más con los mismos problemas. Existe una solución avalada técnicamente sobre la mesa y no podemos permitirnos, ni como municipio ni como territorio, seguir perdiendo el tiempo. Solo avanzaremos con propuestas integrales y realistas. Es el momento de actuar», concluyó.