Para EAJ-PNV, «el motor del progreso lo hemos puesto nosotros, no EH Bildu»

Dos años después del inicio de la legislatura, el grupo municipal de EAJ-PNV en Andoain ha hecho balance del camino recorrido, con una convicción ... clara: «hemos hecho más por el progreso de Andoain desde la oposición que EH Bildu desde el gobierno». Frente a la «falta de iniciativa y liderazgo» del equipo de gobierno, los jeltzales aseguran haber asumido una actitud propositiva, responsable y constructiva, enfocada en resolver los problemas reales de la ciudadanía andoaindarra. «Desde el primer día, hemos trabajado por garantizar la estabilidad institucional que necesita Andoain. A pesar de no estar en el gobierno, ha sido nuestra formación la que ha tendido la mano y ha llegado a acuerdos clave que han permitido impulsar proyectos largamente esperados. Lejos de caer en la confrontación o en el tacticismo político, hemos apostado por el acuerdo, el diálogo y la responsabilidad», destacan.

En opinión de los jertzales, el equipo de EH Bildu ha gobernado sin rumbo claro, «gestionando sin ambición». A pesar de ello, «hemos sabido tender puentes y lograr acuerdos determinantes, como los presupuestarios de 2024 y 2025 firmados bajo el título de 'Andoainen aldeko akordioa'», señalan, añadiendo que el compromiso de EAJ-PNV con el futuro de Andoain va mucho más allá de la crítica. «Los jeltzales hemos liderado propuestas e inversiones que ya están mejorando el municipio».

En los acuerdos se han incorporado muchas de las propuestas de EAJ-PNV: el plan de ayudas de 150.000 euros para el fomento de la economía local, compromiso para la renovación de la maquinaria deportiva de Allurralde-Arrate, 440.000 euros para el asfaltado de calles y aparcamientos, programas para fomentar la utilización del Euskara (Parketarrak y Barra Barra), mejoras en el patio de la Haurreskola Galardi que se llevarán a cabo este verano, la puesta a punto de la central hidroeléctrica de Bertxin, o la instalación de nuevos WC públicos en Leizaur parkea, tras completar la de Doctor Huici.

Según EAJ-PNV, la política no puede limitarse a gestionar el día a día y Andoain necesita un liderazgo que piense a largo plazo, que diseñe el municipio de la próxima década. «Afortunadamente, en Andoain, el motor del progreso lo hemos puesto nosotros, no EH Bildu. Queremos hacer política con más ambición y seguiremos trabajando con responsabilidad para que Andoain no se quede atrás», argumentan.

EAJ-PNV afirma tener claro qué Andoain quieren, «un pueblo con servicios públicos de calidad, espacios amables para vivir, economía local fuerte, apuesta ambiental firme y un urbanismo pensado para las personas», así como a los retos a los que se enfrenta el municipio. «La sociedad actual, cada vez más compleja y diversa, exige una visión política moderna y eficaz, capaz de dar respuesta a nuevas necesidades. Por ello, es fundamental invertir y apostar por unos servicios públicos sólidos y de calidad. Renunciar a esta transformación significaría quedarse atrás. Debemos impulsar ese cambio apostando por un modelo de pueblo seguro, inclusivo, sostenible y amable. Ese es el futuro que queremos construir».