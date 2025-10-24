El División de Honor Regional visitará mañana al Tolosa en Berazubi

El Diario Vasco ANDOAIN. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Nueva jornada liguera para los equipos de fútbol del Euskalduna. El División de Honor Regional tiene mañana un complicado partido, a las 16.30 horas, ante el Tolosa en Berazubi. Los de Aitor Gaztañaga saldrán a por todas ante el segundo de la clasificación, tras la derrota de la jornada pasada, 3-4 ante Urki. La sensación general del encuentro en Ubitarte fue que varios errores del Euskalduna propiciaron los goles del rival y por ende, la victoria final. Los de Andoain no entraron bien en la primera parte y llegaron al descanso 1-2 en contra, aunque tuvieron varias ocasiones de darle la vuelta al marcador.

En la segunda mitad, entraron mejor, más intensos que el Urki, pero nuevamente algunos errores hicieron que del 3-2 pasaran al 3-4 final. «Algunos errores colectivos nos llevaron a ese resultado, pero la parte positiva es que los tenemos identificados y se pueden corregir y trabajar», destacó Gaztañaga.

En cuanto al resto de partidos en casa, hoy el Primera Juvenil jugará a las 18.15 horas ante Mundaiz. El Cadete de Honor femenino lo hará ante Añorga, a las 16.30 horas. El infantil Haundi masculino juega ante Ostadar, 12.30 horas, y el Primera infantil se mide al Intxurre, a las once. Mañana, el Juvenil de Honor recibe al Danena, a las cuatro.

Fútbol-sala

El Euskalduna de fútbol-sala se mide mañana, en Alza, al Martutene, a las 12.30 horas.