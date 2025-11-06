El División de Honor de fútbol-sala del Euskalduna recibe mañana al Antiguoko

María Cortés Andoain. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Vuelve la competición liguera para el equipo del Euskalduna de División de Honor de fútbol-sala. El conjunto andoaindarra recibirá mañana sábado, a las seis y media de la tarde, del Antiguoko en el polideportivo Allurralde. El equipo se sitúa por ahora en la mitad de la tabla.

El Euskalduna buscará una victoria ante su afición, tras la última derrota cosechada hace dos fines de semana ante el Martutene. En esa ocasión, el equipo de Andoain cayó por un 1-4 ante los donostiarras, resultado que no refleja fielmente la igualdad que hubo entre ambos equipos.

Se puede decir que los andoaindarras tuvieron más el control de juego e incluso las ocasiones de gol al inicio del partido. Aunque se adelantó el Martutene, ese continuo juego ofensivo del Euskalduna propició que antes del descanso lograran el empate 1-1, con un gol de Iñaki Palacios.

En la segunda parte, en una jugada aislada, el árbitro pita penalti a favor del Martutene y los donostiarras suben el 1-2 al marcador. En esta situación, el conjunto andoaindarra decide sacar portero-jugador y con este sistema, en dos jugadas similares, el Martutene logra batir la portería andoaindarra. El resultado final se va al 1-4, aunque el encuentro estuvo bastante igualado y los últimos goles llegaron por ese riesgo de jugar con portero-jugador.