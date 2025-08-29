Desafío deportivo y bertsolaris hoy dentro del desarrollo de las fiestas de Sorabilla

J. F. M. andoain. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

Citas relevantes las que tendrán lugar hoy en Andoain con motivo de la segunda jornada de las fiestas de Sorabilla. Lo cierto es que tras su inicio ayer, hoy sábado será la jornada más intensa, con actividades tanto por la mañana como por la tarde y noche. Entre los eventos que se vivirán hoy en Sorabilla hay que destacar el desafío que se desarrollará desde las 17.00 de la tarde. Se darán cita jóvenes del barrio para medirse con los de Santesteban. Otra de las citas relevantes será la sesión de bertsos, con la participación de Nerea Elustondo, Ane Labaka, Amets Arzallus y Aitor Mendiluze en el barrio andoaindarra. La hora de inicio de la sesión se ha establecido a las seis de la tarde. Esta jornada de sábado se presenta, por tanto, intensa en Sorabilla. Aunque las dos citas de la tarde son especialmente relevantes, no es menos cierto que el resto del día también contará con eventos atractivos. De hecho, el día comentará con un mercado a las 11.00 horas, además de juegos para niños. Junto a ello, a las 21.00 horas será el turno de Zikiro jatea y desde las 23.30 actuará el grupo Herenegun. Luego habrá DJ-s.

Dentro del servicio especial de autobús que se ofrece desde el Ayuntamiento con motivo de las fiestas de Sorabilla, entre las 20.00 y las 21.00 horas se realizarán dos viajes desde Makaldegia hasta el barrio que acoge hoy los eventos festivos. Además, habrá servicio continuo desde las 23.00 hasta las 4.30 horas, con salida desde Makaldegia. En el trayecto de ida las paradas serán Makaldegia, Zumea número 36, Karrika y Sorabilla. En el de vuelta, de Sorabilla hacia el centro, las paradas se harán bajo demanda. Los horarios específicos de los servicios serán: Desde Makaldegia hacia Sorabilla: 23.00, 23.30, 00.00, 1.00, 2.00 y 3.00. Desde Sorabilla hacia Makaldegia: 00.30, 1.30, 2.30, 3.30 y 4.30.

Balonmano

Partidos amistosos hoy del Leizaran. El cadete masculino juega en Alluralde a las 10.00 ante Zaisa Bidasoa Irun y el juvenil en Hernani a la misma hora.