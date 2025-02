Derbi comarcal mañana por la tarde entre el Preferente de fútbol del Euskalduna y el Ostadar

María Cortés andoain. Jueves, 20 de febrero 2025, 20:31 Comenta Compartir

En categoría Preferente de fútbol masculina, este fin de semana habrá derbi comarcal entre el Euskalduna y el Ostadar. El conjunto andoaindarra visitará al lasarteoriatarra mañana por la tarde, a las 17.15 horas, en Michelín. El equipo que dirige Aitor Gaztañaga quiere afianzar el primer puesto y ello pasa por quedarse en casa los tres puntos en juego esta jornada. Por su parte, el Primera Regional recibirá la visita, mañana a las 17.30 horas, del Vasconia. Mientras que el equipo de Primera Juvenil buscará ganar antes, a las 15.30 horas, al Kostkas,

Victoria ante el colista

En lo que respecta a la pasada jornada, el Preferente del Euskalduna se impuso 3-0 al Billabona. Fue un partido sin complicaciones, de tránsito para los andoaindarras. El primer clasificado y el colista se medían en Ubitarte, con claro dominio del equipo local. No fue un encuentro vistoso ni de mucho ritmo, con un rival que no acabó de ubicarse en el campo y muy justos en efectivos, Ni en la primera ni en la segunda parte creó el Billabona mucha ocasión de peligro, si acaso alguna ocasión aislada casi al final del encuentro de falta, pero que no se materializó.

A destacar el hat-trick de Beñat López, que marcó los tres goles del club de Andoain en los minutos 19, 28 y 58.

Alineación Euskalduna: Aimar Tellechea, Ander Setien, Unai Brosa, Telmo Iruin, Amets Arabaolaza, Oier Belaunzaran, Joel Echeverria, Andoni Badallo, Beñat López, Imano Gurrutxaga, Ekhi Ormaetxea, Andoni Landa (Xabier Zubeldia, Telmo Iruin, Oier Parada, Aiheko Miranda y Aitor Castro).