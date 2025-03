Debut soñado para Beñat Fernández al ganar el WorldSSP300 en Portugal

Ni en los mejores sueños de Beñat Fernández 'Pelontxu', un joven de Andoain que comenzó desde muy pequeño a montar en moto gracias a ... la afición de su aita Imanol, estaría el poder proclamarse ganador del Campeonato del Mundo FIM Supersport 300, en su primer año de participación. Pero así ha sido y el joven andoaindarra se ha subido a lo más alto del podio en el circuito de Portimao, Portugal, este pasado fin de semana.

Sin poder creérselo hablaba ayer para este periódico su aita, Imanol Fernández, todavía abrumado con el logro. «Esto ha sido brutal, algo increíble. Beñat venía sin expectativas, ni metas. No se había marcado ningún objetivo, para no frustrarse. Solo buscaba disfrutar de la experiencia y poder aprender todo lo que pudiera de ella. Pero no solo ha conseguido eso, sino momentos que nunca olvidará como la pole del viernes, un cuarto puesto en la carrera del sábado, el haber batido el récord del circuito en la prueba del domingo por la mañana y finalmente, esa misma tarde, haber ganado en su categoría la carrera del Campeonato del Mundo Supersport 300».

Este arranque inmejorable de Beñat se ha dado además en unas circunstancias en las que a priori todo era nuevo. «Nuevo equipo, moto nuevo, piloto nuevo... Nadie sabía quién era Beñat. Este año Team#109 Retro Traffc está compitiendo con Kove, pero el año pasado lo hacían con Kawasaki. El equipo sabía las posibilidades que tenía Beñat, que lo iba a pelear. Pero nadie se esperaba tanto. Ha sido una gran sorpresa para todos, incluso para mi hijo», aseguró Imanol Fernández. Pero todo claro, gracias al esfuerzo y trabajo del joven andoaindarra, de su familia y del equipo técnico que tiene. « Va de la mano de Efrén Vázquez, que es un referente y todo el mundo lo conoce. Casualidades de la vida, en la carrera también estaba Herri Torrontegui, el conocido expiloto vizcaíno, que fue de casualidad a verla. Precisamente fue mentor de Vázquez, por lo que al verlo en el circuito se acercó y se vivió un momento intergeneracional muy bonito entre Herri, Efrén y Beñat, que ahora es pupilo de Vázquez. Se dieron un sentido abrazo y fue un momento para recordar», explicaba el aita de Beñat.

Gran victoria

En lo que respecta a la carrera, Beñat logró una impresionante victoria el domingo en la última vuelta de la carrera 2 en el Autódromo Internacional do Algarve. El andoaindarra se impuso a los pilotos Julio García (Prodina Kawasaki Racing Sport) y Antonio Torres (Team ProDina XCI) por menos de una décima. Culminó así un increíble Round Pirelli de Portugal, su debut como rookie en el campeonato.

El único piloto de Kove se llevó el triunfo, ya que Beñat aprovechó el rebufo en la recta de meta para superar a Julio García y dar a Kove su primera victoria del año y la segunda en su historia, tras la que consiguió precisamente García en Jerez el año pasado.

Beñat, nada más finalizar, en su comparecencia ante los medios organizadores, explicó que «ha sido una carrera loca, hemos estado luchando en todo momento. Ha sido un poco incontrolable, un caos. Pero he pasado la última curva de la última vuelta y he podido ser el primero en cruzar la meta. Es mi primera victoria en esta categoría. Quiero destacar el trabajo de todo el equipo, ha sido increíble».

La temporada no ha hecho más que empezar para el andoaindarra, que sin mucho tiempo para asimilarlo, este fin de semana tendrá el test para la prueba de Jerez que tendrá lugar a finales de abril dentro de la Redbull Rookies Cup, La siguiente jornada de este Campeonato del Mundo FIM Supersport 300 será a mediados de abril, en Assen.