La Corporación aprueba en Pleno la moción de la plataforma Errespetatu Andoain por la Variante de la N-I

El tema del futuro trazado de la N-I con la A-15 volvió a adquirir protagonismo en el municipio, esta vez en la sesión ... del Pleno celebrado en el Ayuntamiento. Con la sala abarrotada, los concejales que conforman la corporación municipal tuvieron de público a numerosos vecinos del municipio, concretamente, de la plataforma ciudadana Errespetatu Andoain, que acudía con una moción para su aprobación. Ésta se votó por puntos y fue aprobada, gracias a los votos a favor de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. En el primer punto, además, el PSE-EE también se mostró de acuerdo y se abstuvo en el resto. EAJ-PNV, en cambio, voto en contra en todos los puntos.

Además de las personas de la plataforma que accedieron al salón principal del Consistorio, Errespetatu Andoain colocó en el exterior del Ayuntamiento una pantalla para que el resto de miembros pudiera seguir la lectura de la moción y la votación. En la intervención, desde la plataforma indicaron que «tras el proceso de socialización y recogida de opiniones promovido por el Ayuntamiento de Andoain, solicitamos que se respete el resultado de la recogida de opiniones».

En la moción recogieron cuatro puntos, que fueron los que se votaron uno a uno. Por un lado, pidieron que se «rechace el proyecto presentado en marzo del 2025 por la Diputación como solución de la conexión entre las redes de la N-1 y la A-15 a su paso por Andoain, conocido como el proyecto 'Lazo', porque no responde a los problemas de contaminación acústica y atmosférica, perpetuándolos y agravándolos, afectando a la salud pública de la población de Andoain y este proyecto es una respuesta unilateral de la Diputación Foral de Gipuzkoa a un problema de tráfico y no es un proyecto integral que responda a las necesidades de Andoain, excluyendo la participación ciudadana en el proceso». En segundo lugar, «exigir a la Diputación Foral de Gipuzkoa la paralización del proyecto 'Lazo' y solicitar al departamento de Infraestructuras de la Diputación Foral de Gipuzkoa que dé inicio a los trámites de redacción del Proyecto Variante Exterior, incluyendo en el Proyecto de Redacción medidas correctoras que mitiguen los impactos ambientales no deseados en Andoain». En el tercer punto de la moción, Errespetatu Andoain pedía «ratificarse en la solución Variante Exterior recogida en el Plan General de Ordenación Urbana municipal del año 2011 y en el Plan Territorial Sectorial de Donostialdea (2016), adaptando el proyecto a las normativas vigentes que demuestran su ejecutabilidad, así como incorporando medidas correctoras que resuelvan mejor los aspectos medioambientales y de sostenibilidad aplicables desde Sorabilla a Bazkardo».

También solicitaron a los grupos junteros de la Diputación que inicien de inmediato las gestiones pertinentes ante el Gobierno de España a fin de comprometer la financiación europea destinada a la redacción del proyecto de la variante exterior, haciendo hincapié en que el tramo de conexión de la N-1 con la A-15 a su paso por Andoain corresponde a un tramo estratégico en la red de carreteras de Europa y recordando que el proyecto vigente ha de ser adaptado a las normativas vigentes, teniendo que incorporar las medidas correctoras que resuelvan mejor los aspectos medioambientales y de sostenibilidad que afectan a Andoain. Por último, en caso de respuesta negativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, «solicitar un estudio jurídico de los actos administrativos y judiciales y utilizar las conclusiones en la defensa de los graves problemas de contaminación que sufre Andoain, sustituyendo la solución 'Lazo' -para el caso de la variante- por un diseño óptimo derivado de la minimización de impactos», concluyeron desde la Plataforma.