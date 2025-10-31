Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de la plataforma Errespetatu Andoain en la lectura de la moción presentada en el Pleno. Aiurri.

La Corporación aprueba en Pleno la moción de la plataforma Errespetatu Andoain por la Variante de la N-I

La propuesta salió adelante con los votos a favor de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos. Un numeroso grupo de andoaindarras se acercó al salón y otros se quedaron en el exterior del Ayuntamiento para dar su apoyo a la reivindicación

María Cortés

María Cortés

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:42

El tema del futuro trazado de la N-I con la A-15 volvió a adquirir protagonismo en el municipio, esta vez en la sesión ... del Pleno celebrado en el Ayuntamiento. Con la sala abarrotada, los concejales que conforman la corporación municipal tuvieron de público a numerosos vecinos del municipio, concretamente, de la plataforma ciudadana Errespetatu Andoain, que acudía con una moción para su aprobación. Ésta se votó por puntos y fue aprobada, gracias a los votos a favor de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. En el primer punto, además, el PSE-EE también se mostró de acuerdo y se abstuvo en el resto. EAJ-PNV, en cambio, voto en contra en todos los puntos.

