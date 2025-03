El coro de la Musika Eskola dio la bienvenida a la primavera en Legorreta

El coro de adultos de la Musika Eskola de Andoain actuó recientemente en Legorreta, junto al coro Oroith de Ordizia. Ambos completaron la actuación ' ... Udaberriari etorrera', en la parroquia de dicha localidad, concierto organizado por el Ayuntamiento local y el coro Elekun.

Dirigidos ambos conjuntos por Katrin Iturralde, la actuación arrancó con el repertorio del coro andoaindarra con temas como 'Goza Calipso', 'Esta tierra', 'Can't help falling in love', 'Zer dugun ikusi', 'Goizian argi hastian', 'Mendirik Mendi', 'Maritxu nora zoaz', 'Xarmengarria zera' y Kaiku'. Después, en el turno de los de Ordizia interpretaron 'Ametsetan', 'Aldapeko', 'Coelorum lumen influit', 'Tres epitafios, como recuerdo a Miguel de Cervantes', 'Akerra', 'Aran lore' y 'Maite'. Para poner el broche final al concierto, conjuntamente cantaron 'Amavolovo'.

El nexo de unión de ambas formaciones es Katrin Iturralde. La directora del coro de adultos de la Musika Eskola de Andoain lleva dirigiendo la agrupación mixta de adultos Oroith de Ordizia durante los últimos 25 años, y estuvo al frente durante seis años del coro juvenil Oroith Txiki.

Próximas citas

Precisamente este coro de Ordizia que dirige Iturralde está inmerso en su 40 aniversario y ofrecerá diversas actuaciones hasta final de año. Entre otros, cabe destacar que el 12 de abril tendrá lugar el gran concierto de aniversario, con la participación de más de 50 excoralistas, el coro Hodeiertz de Tolosa y bailarines de Amets Bide Dantza Taldea. Durante el evento se proyectarán imágenes de los 40 años de historia de Oroith, seguido de una cena y fiesta de celebración. En mayo, el coro mixto ofrecerá un concierto en Castro Urdiales y participará en el capítulo anual de la Cofradía del Queso Idiazabal. En julio, Oroith Abesbatza realizará un viaje a Praga para ofrecer un concierto, invitados por el Instituto Cervantes.

Por su parte, en el caso del coro de adultos de la Musika Eskola de Andoain, la agrupación volverá este año a ofrecer el tradicional concierto en la parroquia de San Martín, dentro de las fiestas patronales de San Juan. Pero antes realizará otras actuaciones, como la que tienen prevista para finales de mayo en la localidad asturiana de Colombres.