Andoain

Continúan las obras de la pasarela sobre la N-I en la zona de Bazkardo

Los trabajos se están realizando por la noche afectando al carril derecho dirección Gasteiz

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en el p.k. 447,424, en Bazkardo, ... durante estos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en sentido Gasteiz en el tramo comprendido entre los p.k. 448,770 y 447,274 en Andoain. Estos trabajos se realizarán hasta el 17 de agosto de 22.00 a 6.00 y afectarán al carril derecho en sentido Gasteiz, que permanecerá cerrado. No se verá afectada la conexión de la A-15 con la N-I.

