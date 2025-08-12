Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

El Consistorio busca entidades sociales que colaboren con la iniciativa 'Ibili Andoain'

Cuenta con distintos recorridos por el municipio, con diferentes distancias que se amoldan a cada usuario

J. F. M.

ANDOAIN.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:10

El programa 'Ibili Andoain' se puso en marcha hace ya varios años y durante todo este tiempo ha ido sumando cada vez más participantes. Consiste en organizar paseos semanales alrededor del municipio y adaptarlos al nivel de autonomía y dependencia de cada grupo. Hay que remarcar que en la actualidad hay tres grupos, con paseos de distinta distancia. En función del nivel de resistencia de cada persona y sus capacidades para que se sienta cómoda y realice el recorrido a su ritmo.

De la misma manera, 'Ibili Andoain' cumple otra serie de objetivos, como impulsar la actividad saludable, así como facilitar y fomentar las relaciones sociales. Con ello evitar el aislamiento.

Se organiza en colaboración con el sistema sanitario Osakidetza y con el apoyo de la red de asociaciones. Cada semana dos entidades sociales de la localidad se encargan de su organización, siempre con la colaboración del Ayuntamiento.

Por lo tanto, los que estén interesados en colaborar o si se forma parte de una asociación y la misma desea participar, desde el Ayuntamiento animan a ponerse en contacto.

