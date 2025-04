«El concierto de Queen ha sido una de las mejores actuaciones de la Banda»

María Cortés andoain. Martes, 22 de abril 2025, 21:01 | Actualizado 21:26h. Comenta Compartir

La Banda de Música de Andoain ofreció recientemente un concierto muy especial en el escenario de Bastero, que como el propio director de la agrupación asegura «se puede englobar entre las cinco actuaciones más sobresalientes que hemos realizado en los últimos años, junto a las organizadas anteriormente con Oskorri, Sorotan Bele, Golden Apple Quartet o los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots».

Al igual que en ocasiones anteriores, también esta vez se colgó el cartel de 'entradas agotadas', «siendo un encuentro musical de enorme interés para el público andoaindarra». Pero también fueron muchos los visitantes de fuera de la localidad los que se acercaron a disfrutar del show.

En esta ocasión, se presentaba una actuación al más puro estilo rock, haciendo un recorrido por los temas más aclamados del histórico grupo británico Queen, liderado por el recordado Freddy Mercury. La Banda se rodeó de artistas de enorme nivel musical y artístico para ofrecer a su público «un encuentro que quedará en la memoria de todo un colectivo a nivel local».

En palabras del vocalista Jon Gurrutxaga, «nos habéis tratado de maravilla y nos hemos sentido muy especiales junto a todos vosotros». El cantante dio todo un recital recreando las canciones de Freddy Mercury y defendiendo las imposibles tesituras musicales con maestría. Tanto el público como los músicos de la Banda insistían en la maravillosa voz del vocalista una vez finalizada la actuación. Junto a él, su compañero de grupo Patxi Zabaleta brilló con sus solos de guitarra eléctrica al más puro estilo de Brian May, solista del grupo Queen, ofreciendo momentos para el recuerdo en canciones como ' Bohemian Rhapsody', 'The show must go on' o 'Don´t stop me now'. También muy agradecido con la acogida del público andoaindarra, Zabaleta destacó la enorme fortuna de disponer de medios técnicos como los ofrecidos por Bastero kulturgunea, siendo pocas las localidades que gozan de este privilegio.

Merecida mención también al papel de la pianista andoaindarra Ana Belén García, «sobradamente conocida en el ámbito musical vasco por ser una de las grandes intérpretes de órgano y de piano del panorama actual», asegura Emezabal, añadiendo que «ayudó en todo momento con sabiduría, aportando peso musical a la agrupación con la que no es la primera vez que colabora sintiéndose 'una amiga en lo musical y en lo personal'». Memorable el momento de 'Who wants to live forever', en que puso el broche final a dúo con Gurrutxaga en un alarde de sensibilidad y magia musical.

Para los integrantes de la Banda de Música de Andoain este show ha sido «un recorrido maravilloso por los grandes éxitos de Queen que han llenado de fuerza y energía los ensayos que a lo largo de tres meses hemos estado preparando con entusiasmo. Por suerte, la respuesta del público ha estado a la altura, ofreciendo un auditorio abarrotado, con un creciente número de espectadores y espectadoras en pie, bailando, coreando y aplaudiendo a rabiar», concluye Emezabal.