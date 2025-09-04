Concentración de Errespetatu Andoain

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Un grupo de andoaindarras, convocados por la plataforma Errespetatu Andoain, se dieron cita ayer frente al Ayuntamiento en la primera concentración de las anunciadas por dicha agrupación para los próximos jueves al mediodía. «El objetivo es mostrar nuestro desacuerdo ante el proyecto del Lazo que la Diputación Foral pretende ejecutar en Bazkardo. El Lazo no resuelve el grave problema e hipoteca el futuro desarrollo de Andoain», destacaron.