Andoain

Cita esta tarde de donantes de sangre en el ambulatorio del municipio

El horario es de 16.30 a 20.15 horas y previamente hay que coger cita

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

El ambulatorio de la localidad acoge hoy martes, 12 de agosto, el desarrollo de una nueva sesión de extracción de sangre, en la que ... de forma desinteresada participarán los donantes de la localidad. El horario es de 16.30 a 20.15 horas y desde el colectivo de Andoain recuerdan que hay que coger cita previa llamando por la mañana al 943 007884 o bien de manera online en la web gotatanta.eus. Aunque tradicionalmente en Andoain las donaciones de sangre se llevan a cabo en lunes, en esta ocasión de manera excepcional se realiza en la tarde del martes.

