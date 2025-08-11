Cita esta tarde de donantes de sangre en el ambulatorio del municipio

AndoainCita esta tarde de donantes de sangre en el ambulatorio del municipio
El horario es de 16.30 a 20.15 horas y previamente hay que coger cita
Hernani
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46
El ambulatorio de la localidad acoge hoy martes, 12 de agosto, el desarrollo de una nueva sesión de extracción de sangre, en la que ... de forma desinteresada participarán los donantes de la localidad. El horario es de 16.30 a 20.15 horas y desde el colectivo de Andoain recuerdan que hay que coger cita previa llamando por la mañana al 943 007884 o bien de manera online en la web gotatanta.eus. Aunque tradicionalmente en Andoain las donaciones de sangre se llevan a cabo en lunes, en esta ocasión de manera excepcional se realiza en la tarde del martes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.