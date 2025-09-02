El circo regresa a Andoain con tres espectáculos diferentes este mes

A. URBIETA Andoain. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Ikuszirkus!, el ciclo que permite disfrutar de las diferentes disciplinas del circo, regresa un mes de septiembre más a Andoain. El total este año se ofrecerán tres espectáculos y, como es habitual, los escenarios elegidos variarán de uno a otro. La primera de las citas será este sábado 6 de septiembre, con Maitane Sarralde, que ofrecerá un espectáculo de danza acrobática bajo el nombre de 'Des(a)nuda'. Será a las 18.00 horas en Zumea plaza. En caso de que lloviera, el espectáculo se trasladaría al patio de Ondarreta.

Bailarina e intérprete en diferente compañías, Sarralde inicia su propio proyecto en 2020 «cuando siento el deseo de crear e investigas sobre nuevos abordajes de la danza con arnés de manera autodidacta. Fruto de ello, en 2022 estreno 'Des(a)nuda', una pieza 'en solitario' de danza contemporánea y suspendida que trata sobre el nudo y la entrega al vacío desnudo». 'Des(a)nuda', fue recomendado por la comisión de circo de la Red Española de Teatros y por el catálogo Puncat en Catalunya. También recibió una mención especial del jurado Umore Azoka'22 por la creatividad, investigación e innovación.

La siguiente propuesta del ciclo llegará el sábado 13 y la traerá Zirkozaurre. Se trata del espectáculo de malabares 'Ardatzak', que se ofrecerá a las 19.30 horas en Goikoplaza. Esta compañía vizcaína surgió en 2011 como una apuesta por la profesionalización del sector del circo y nuestras primeras producciones vieron la luz en 2014. Concretamente, los espectáculos 'Vademekun', 'Morse' y 'Akelarre'.

'Ardatzak' es una forma de acercarse al circo a través de los diábolos. «Para los más pequeñas, probablemente sea un objeto exótico, desconocido. Un extraño que sorprende e hipnotiza cuando le prestas atención. Con añoranza y sonrisa cómplice lo vemos muchos de sus mayores. Hubo generaciones, del blanco y negro al color, para las que el diábolo fue un juguete habitual y necesario. El bonito recuerdo de una infancia en la que tampoco faltaron la pelota, la peonza, las canicas o las chapas», explican. Los malabaristas Gorka e Imanol se encargan de recrear 'Ardatzak' «un homenaje repleto de verdad y poesía».

Entradas para Bastero

La tercera cita de Ikuszirkus! está programada para el viernes 19, en Bastero kulturgunea. Berdinki Zirkua traerá hasta el escenario andoaindarra su obra 'Leinu'. La compañía, formada por la irundarra Irati González y por el zarauztarra Koldo Arakistain, propone en esta función una reflexión sobre cómo compaginar la vida de artista con la maternidad, y las dudas e inquietudes que esta situación plantea. El espectáculo que representarán en Bastero tiene su origen en la ayuda para la investigación que Berdinki obtuvo de Travesía Pirineos de Circo. Esto permitió al dúo trabajar en los espacios Le Grainerie de Toulouse y Tub d 'assaig de Terrassa. La búsqueda emprendida allí, así como en otras residencias artísticas posteriores, ha dado como fruto 'Leinu'.

El pase será a las 19.30 horas y las entradas, numeradas, se pueden adquirir por 3 euros.