EH Bildu y Podemos solicitan que se publiquen los bienes de los ediles Alvarez (EH Bildu) y Santana (Elkarrekin Podemos) registrando la petición al Gobierno local. / UNANUE Afirman que el Gobierno municipal ha decidido no incluir estos datos en la web Alvarez (EH Bildu) y Santana (Podemos) consideran esta decisión como «un paso atrás en materia de transparencia» MARIVI OLANO ANDOAIN. Miércoles, 9 octubre 2019, 00:27

Los concejales Andoni Alvarez (EH Bildu) y Teresa Santana (Elkarrekin Podemos) registraron ayer en la oficina municipal Ataria una petición al Gobierno municipal para que publique en la web municipal la declaración de bienes de los 17 ediles, alcaldesa incluida, que conforman la Corporación.

En una comparecencia conjunta en la recepción del Centro de Servicios Sociales, Alvarez en euskera y Santana en castellano leyeron una declaración en la que pusieron de manifiesto su preocupación por lo que consideran «un paso atrás en materia de transparencia». Según indicaron, en esta nueva legislatura el Gobierno municipal de PSE-EE y EAJ-PNV «ha decidido no publicar en la web municipal la declaración de bienes de los cargos electos del ayuntamiento», y añadieron que la única explicación que han recibido ha sido «que se está buscando una nueva fórmula».

Alvarez y Santana recordaron que el 30 de abril de 2015 el Pleno aprobó por unanimidad hacer públicas las declaraciones de bienes de los representantes municipales a través de la página web, e indicaron que, atendiendo a la ley 19/2013 del 9 de diciembre, un informe emitido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento el 22 de marzo de 2017 «vino a reforzar esa decisión».

En su comparecencia señalaron que en la pasada legislatura «todos los grupos municipales, salvo las y los concejales del PNV, cumplieron con esa decisión», para añadir que en esta legislatura el equipo de Gobierno no ha dado opción a ninguno de los concejales de hacer pública su declaración de bienes. «Ya en la pasada legislatura no estábamos de acuerdo con la decisión unilateral del PNV de no cumplir el acuerdo plenario. No obstante, este nuevo paso es más grave aún, ya que ahora no están en la oposición, sino gobernando, y ahora son los dos partidos en el Gobierno (PSE-EE y EAJ-PNV) quienes dan este paso y privan a la sociedad de esta información», señalan.

Solicitud al Gobierno local

Los concejales de EH Bildu y Podemos afirmaron que es inaceptable que quienes se presentan a las elecciones con la intención de gobernar los recursos públicos» no acepten las exigencias de la sociedad en materia de transparencia». Por ello, registraron ayer una solicitud dirigida al Gobierno municipal, pidiendo que haga públicas en la web las declaraciones de bienes de los 17 cargos públicos de la Corporación. Y piden también que, en caso de no aceptar esta petición, como mínimo se publiquen las declaraciones de bienes de los grupos de concejales de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Al mismo tiempo, «para evitar errores y fraudes conocidos en otras instituciones», solicitan que se pida a todos los ediles una copia de la titulación relativa a los estudios que han realizado y otra copia del informe de vida laboral, con objeto de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitan un informe de veracidad sobre los currículum vitae que presente cada uno de los corporativos.