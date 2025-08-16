El barrio Buruntza se lo pasó en grande

Que la fiesta de San Roke se celebra con intensidad en el barrio Buruntza es algo que saben todos los andoaindarras y este sábado ... fue una clara muestra de ello con el desarrollo de la jornada más intensa. Las cercanías de la sidrería Gaztañaga fue el centro de operaciones y todos los que se acercaron no dejaron escapar la ocasión para disfrutar junto a sus vecinos y pasarlo fenomenal.

Si el viernes todo el que quiso ya pudo disfrutar por la tarde con actividades como concursos de tortillas y postres o una romería con trikitilaris, sin olvidar la parte más cultural que aportó la obra teatral 'Euskaldungak' que abrió las fiestas de este año, el sábado, día de San Roke, el programa llegó especialmente repleto de actividades.

Lo cierto es que hubo de todo en Buruntza, pero destacando por encima del resto el fenomenal ambiente. Eventos como la soka-dantza por parte del grupo Urki o la actuación de los txistularis contaron con una muy buena acogida. El ambiente de la mañana fue muy bueno, con la presencia de bertsolaris y el desarrollo de un campeonato de toka. Al mediodía fue el turno de una bertso-bazkari en la sidrería. En la segunda parte del día el protagonismo fue para la romería de los hermanos Elustondo y para el mago Kidam.

