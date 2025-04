La Banda de Música llega este sábado a Bastero con el show 'Noche Queen'

Noche de show con la música de Queen es la propuesta que ofrece para este sábado en Bastero la Banda de la Escuela Municipal ... de Música de Andoain. Como detalla su director, Mikel Emezabal, «se trata de un espectáculo, más que de un concierto. Hemos querido vestir el acto con 'show', ya que contaremos para esta ocasión especial con unos grandes invitados, Disfrutaremos del cantante Jon Gurrutxaga, acompañado por su guitarrista eléctrico Patxi Zabaleta y la pianista Ana Belén García, solista andoaindarra de piano y órgano».

Como maestro de ceremonias de la actuación estará uno de los actores más populares de la escena actual, Xanti Korkostegi, un veterano en la serie 'Goazen'de Euskal Telebista, y actualmente colaborador en el programa de humor 'Vaya Semanita'.

Para la ocasión, la Banda de Música ha preparado un repertorio exclusivamente de Queen en el que se podrán escuchar grandes clásicos como 'Bohemian Rhapsody' o 'We are the champions'. «Todo un disfrute para los amantes de este grupo de rock inglés que marcó una época con su incomparable vocalista, Freddy Mercury», aseguran.

«Contamos con todos los medios técnicos, humanos y artísticos para ofrecer un espectáculo que dejará huella en la memoria de los andoaindarras. Esperamos con expectación el momento de salir a escena y arrancar con los primeros acordes de esta incomparable música. Para la Banda de Música de Andoain un gran reto y un enorme placer», destaca Emezabal.

El espectáculo durará alrededor de 80 minutos, y dará comienzo a las 19.30 horas en el auditorio de Bastero. La entrada será gratuita mediante invitación numerada que se ha podido adquirir en la taquilla de Bastero.

Musikarekin Dantzan

Organizado por la Federación de Coros de Gipuzkoa, este fin de semana se está celebrando el Hondarribia el encuentro juvenil Musikarekin Dantzan, en el que participa el coro joven de la Musika Eskola de Andoain, además de los de Beasain, Zegama, Oñati, Bergara, Donostia y Hernani.

Según ha informado Katrin Iturralde, directora del coro y profesora en este encuentro, «el programa especial Musikarekin Dantzan 2 trabajará con varias canciones que tienen alguna relación con la danza de una u otra manera. Se trabajará en el programa: '25. Artikuloa', 'Itzulera', 'Kantu bat', 'Heldu da garaia'. 'Paris', 'Un último baile bajo el aguacero', 'Euritan dantzan' y 'Neguan joan da ta'».

Este sábado se reunirán los coros en el albergue de Hondarribia por la mañana. Los directores musicales del proyecto serán Aitor Biain-Bidarte y Katrin Iturralde y la profesora de canto durante todo el fin de semana será Nora Chena. Y el domingo, por la tarde, el encuentro acabará con un concierto abierto al público, que tendrá lugar a las 16.30 horas, en el auditorio de Lekuona Fabrika en Errenteria.