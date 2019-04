La bajada del Leitzaran, fiesta y reivindicación Jóvenes participantes en la bajada del río Leitzaran, actividad que se organiza en Santacruces. / UNANUE Será el 1 de mayo, en las fiestas de Santa Cruz, para exigir la conservación del río | Eguzki invita a participar en esta actividad y recuerda que organizará una reunión mañana, miércoles, a las 18.30 horas, en la Casa Urigain MARIVI OLANO ANDOAIN. Martes, 23 abril 2019, 01:02

Fiesta y reivindicación. Así se prepara desde Eguzki la bajada del río Leitzaran, una actividad que se organizará el próximo 1 de mayo dentro de las fiestas de Santa Cruz. El colectivo ecologista indica que el ambiente festivo está garantizado y señala que la reivindicación también será protagonista.

Una reivindicación que se centrará en dos ejes: la canalización de las aguas fecales que se siguen vertiendo al Leitzaran, principalmente, y la protección íntegra de su cuenca. Eguzki apunta que, en lo que a las aguas fecales respecta, el Ayuntamiento tiene el proyecto de conexión al colector del barrio Olagain sobre la mesa, lo que supondría la desaparición del 90 % del problema. «Ahora falta concretar la partida presupuestaria para llevar a cabo la obra y aunque tenemos la esperanza de que sea pronto, seguimos exigiendo que se ejecute ya. Ello supondría el cumplimiento de una reivindicación que llevamos realizando durante muchos años y que traería consigo una mejora sustancial del ecosistema fluvial», indican desde Eguzki.

El colectivo no se olvida del 10 % restante de vertido de la margen izquierda, «al que el Ayuntamiento no ha metido mano». De esa margen, indican, se han producido últimamente vertidos de un carácter, si no muy grave, «sí vistosos».

Eguzki recuerda que el río Lei-tzaran está declarado Biotopo Protegido. «Desgraciadamente resulta insuficiente para garantizar un futuro con garantías para el río, la cuenca e incluso el valle entero. Por ello, le pedimos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que tome medidas efectivas de una vez, entre ellas la declaración de Parque Natural del valle Leitzaran».