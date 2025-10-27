Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Consistorio ha aprobado, por unanimidad, la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2026.

Andoain

Aprobada por unanimidad la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales

Con carácter general, los impuestos y las tasas municipales experimentarán un incremento del 2,8%

María Cortés

andoain.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23

En el Pleno extraordinario celebrado recientemente se aprobó por unanimidad la actualización de las ordenanzas fiscales de 2026. «Con carácter general, los impuestos y las tasas municipales experimentarán un incremento del 2,8%, en base a la evolución del IPC, teniendo en cuenta la evolución media de este entre agosto de 2024 y agosto de 2025», destacaron los responsables municipales.

Aunque el incremento global es del 2,8%, habrá excepciones y claves principales. El Ayuntamiento de Andoain propone aumentar el recargo sobre las viviendas vacías con el objetivo de poner las viviendas en el mercado y fomentar su uso social. Por tanto, a partir de 2026, las viviendas vacías sin justificación tendrán un recargo del 150%. El alcalde señaló que «el objetivo no es conseguir más ingresos, sino movilizar las viviendas vacías». También se aprobaron exenciones a este recargo, con aportaciones del resto de los partidos.

En el ámbito de los servicios sociales se ha decidido por no aplicar subidas en los precios del Servicio de Atención Diurna, manteniendo las tasas del año pasado. Esta medida busca priorizar el bienestar y el acceso a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, una de las principales excepciones será la tasa de residuos. «En este ámbito, se establecerá un incremento del 25%, dando continuidad al segundo año del acuerdo adoptado el año pasado. Este incremento, acordado con el objetivo de cumplir la directiva Europea, se enmarca en un plan a dos años que permite equilibrar de forma progresiva el coste de la gestión de los residuos», matizaron.

En el caso de las familias numerosas, se aprobó establecer la progresividad de las tasas. También se aprobaron bonificaciones para rehabilitar las viviendas en el ámbito de la accesibilidad y sostenibilidad. A su vez, se aprobó aumentar la bonificación al 99% si se destinan viviendas vacías a programas de entidades públicas.

Para concluir, desde el gobierno municipal de Andoain han querido poner en valor «las aportaciones realizadas por los diferentes partidos de la oposición a la propuesta del equipo de gobierno y el esfuerzo realizado para consensuarlas».

