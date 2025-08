«Nosotros también aprendemos mucho de él»

M.C. andoain. Sábado, 2 de agosto 2025, 21:41 Comenta Compartir

Sin ponerse galones por ser familia de acogida, Yune Moreta, junto a su marido e hijo, disfrutan ya de la compañía de Lansari, «uno más de nuestra familia». Y es que el joven saharaui de 11 años lleva tres años compartiendo los veranos con esta familia de Andoain. «Aunque ha habido un poco de nervios con el tema del retraso de la llegada, Lansari ya está con nosotros. La verdad es que nuestra experiencia no puede ser más positiva, porque Lansari es un encanto, muy amable y cariñoso. Lo más importante es que se lleva de maravilla con nuestro hijo Hugo y eso es increíble. Me molesta bastante que se hable en términos de esfuerzo o acto de caridad el hecho de acoger. Erróneamente mucha gente tiene prejuicios y valora sin conocer la experiencia, pero para nosotros tener a Lansari en casa no es ningún sacrificio. Es una oportunidad que nos damos y le damos a nuestro hijo de poder conocer a un niño que vive a miles de kilómetros, en otro país y cultura, con otras tradiciones, pero que al fin y al cabo no deja de ser un niño como él, con el que puede jugar, divertirse, reír y disfrutar. Lo que mucha gente no se da cuenta es que de esta experiencia que vivimos en verano, las familias de acogida aprendemos mucho de ellos y para nosotros es muy enriquecedor».

Por eso, como cada año, Yune lanza un mensaje claro para animar a otras familias del municipio a que acojan niños saharauis. «Vivimos en una sociedad en la que muchas veces los padres trabajamos mucho fuera de casa. Eso puede ser un problema, pero lo cierto es que en nuestro caso, al tener a nuestro hijo de seis años, también tenemos que organizarnos en verano y la estancia de Lansari nos encaja perfectamente, porque juegan y pas an tiempo juntos. Es una experiencia increíble que siempre animamos a vivirla».