El Aperitif del mañana llega con tres grupos de rock guipuzcoano Aperitif. The Northagirres, los americanos de Urretxu, tocarán mañana en la plaza Zumea. Habrá conciertos de The Northagirres, Screamer & Sinners y Natural Project | Las actuaciones serán a las 12.00 en Zumea plaza, a las 13.00 horas en la plazoleta de Bastero y a las 14.00 horas en Goikoplaza MARIVI OLANO ANDOAIN. Viernes, 14 junio 2019, 00:17

La XII edición del Andoaingo Rock Jaialdia que se organizará en Nafarroa plaza contará este año con seis grupos rockeros en escena. El festival arrancará a las 18.00 horas con Mice, continuará casi una hora después con The Llamps, dará paso a las 8 de la tarde a The Rockingbirds, seguirá con la actuación de Dimi Dero Inc. a partir de las 21.40 y continuará a las 23.00 con el grupo de Thurston Moore, para cerrar con Tropical Fuck Storm.

Aperitif, por la mañana

Por segundo año consecutivo, el festival rockero contará con un aperitivo por la mañana, una propuesta preparada por Oskar Uribesalgo para calentar motores de cara a la tarde.

Para esta ocasión, Uribelsago propone un cartel de rock guipuzcoano con los grupos The Northagirres, Screamer & Sinners y los andoaindarras Natural Project.

The Northagirres es una formación de Urretxu integrada por Iñaki Urizabal (batería), Aitor Godoy (guitarra), Iñigo Agirrezabaltegi (guitarra y voz), Borja Aramburu (bajo y voz), Iker Álvarez (guitarra) y Ana Agirrezabaltegi (piano). Actuarán en Zumea plaza, a las 12.00 horas y presentarán 'Corte fino', trabajo que vio la luz en octubre del año pasado. Oskar Uribesalgo señala que es un grupo con un sonido clásico del rock americano. De hecho, dice, «son conocidos como los americanos de Urretxu».

En la plazoleta de Bastero, a partir de las 13.00 horas, se podrá escuchar a Screamer &Sinners, grupo de Aretxabaleta que se mueve en el estilo psichobilly. Presentarán su segundo disco, 'Hipnosia'. Se trata de una formación rockera un tanto peculiar que incluye guitarra, batería, contrabajo y saxo, que canta en inglés, euskera y castellano, y que, taly como señala Uribesalgo, «sorprende en cada una de sus actuaciones».

El tercer escenario de este aperitivo rockero estará en Goikoplaza y contará con los andoaindarras Natural Project. Actuarán a las 14.00 horas y presentarán su disco 'Esther'. El grupo está recibiendo muy buenas críticas en cada uno de los escenarios que pisa, desde el Irun Rock hasta Tabakalera. Mañana habrá ocasión de volver a escucharles en la plaza.

Como novedad en lo que a la organización respecta, Oskar Uribesalgo indica que, además de los bares que colaboran en el Aperitif, en esta segunda edición se cuenta también con el apoyo de la asociación de comerciantes y hosteleros Salkin.

Un festival rockero de lujo

Del festival de la tarde, Uribesalgo destaca a la banda de Thurston Moore. «Fue líder de Sonic Youth, un grupo que fue una bomba en los 80, y continúa llevando el sonido de su antigua formación. Estoy seguro que va a atraer a mucha gente».

Dice que el cartel de grupos de este año es «de nivelazo, todo un lujo», y lamenta que «la gente no aprecia como es debido la calidad de los grupos que llegan a Andoain en este festival y no se da cuenta que tenemos la suerte de escucharlos gratis cuando una entrada para un concierto de cualquiera de estas formaciones tendría un precio de 40 o 50 euros». Uribelsalgo insiste en que el Andoaingo Rock Jaialdia es uno de los mejores festivales de rock, y concluye confiando en que el tiempo acompañe la fiesta tanto en la jornada de mañana como en la de la tarde-noche.