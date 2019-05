ANDONI ALVAREZ (CANDIDATO DE EH BILDU): «Lo primordial es mejorar la vida de las personas» Se define como una persona abierta, que tiene relación con gente de todas las ideologías y que trabajará para darlo todo por Andoain EL DIARIO VASCO ANDOAIN. Viernes, 24 mayo 2019, 00:23

Andoni Alvarez, candidato a la alcaldía por EH Bildu, defiende una política centrada en las personas, en mejorar los servicios e infraestructuras y en la participación ciudadana. Uno de sus retos será reducir la desigualdad social y construir un pueblo de iguales.

-¿Qué le ha animado a dar el salto a la política?

Su DNI Sus datos Andoaindarra. Casado y padre de una niña. Formación Diplomado en Magisterio. Técnico Superior en Diseño y Artes Gráficas. Objetivo Una sociedad más igualitaria, feminista, tolerante, euskaldun y concienciada con su entorno.

-La posibilidad de ayudar a mejorar la vida de los y las andoaindarras. Siempre he colaborado en organismos deportivos y populares, y desde esa experiencia he adquirido un compromiso muy alto con Andoain. Dar el salto a la política municipal lo concibo como un paso más en dicho compromiso. Es lo máximo a lo que puede aspirar una persona que ama a su pueblo.

-¿Quién es Andoni Alvarez?

-Soy un andoaindarra de 37 años. Una persona ligada al deporte y a movimientos populares. Soy una persona muy comprometida y ahora tengo un objetivo mayor: liderar un proyecto para mejorar la vida de los y las andoaindarras.

-¿Cuáles son los compromisos que marcarán su línea política?

-Nuestros ejes son tres: las personas, servicios e infraestructuras y modelo de gobernanza. Para mí lo primordial es mejorar el día a día de las personas. Me comprometo por ello a desarrollar políticas para garantizar la mejora de calidad de vida, con nuevos servicios, nuevas iniciativas y una participación ciudadana continuada. Además de eso me comprometo a respetar la lista más votada y me gustaría que los demás candidatos hicieran lo mismo. La alcaldía ha de decidirse en Andoain, y no en reuniones en despachos de Donostia o Bilbao.

-¿Qué proyectos destacaría de su programa electoral?

-Hacer realidad la nueva biblioteca, ampliar el polideportivo con una segunda pista cubierta, desarrollar un plan para mejorar la movilidad y los problemas de aparcamiento y la Casa de las Mujeres. Seguiremos la línea marcada por Ana Carrere y su gobierno, situando a la ciudadanía en el centro de las políticas municipales.

-¿Qué balance hace de los 8 años de gobierno de Bildu?

-El balance es positivo. En los primeros cuatro años el objetivo fue salir de una situación económica grave por la nefasta gestión del PSE-EE y la dejadez de la oposición. EH Bildu comenzó a desarrollar una nueva forma de hacer política, más participativa y transparente. Durante el segundo mandato, y con una situación económica más saneada, se ha renovado la red de abastecimiento de agua y la luminaria, se ha hecho una gran labor en el ámbito social, y han visto la luz o están encaminados proyectos como los del frontón Arrate, el parque Doctor Huizi, el cubrimiento de dos parques infantiles o el skate park.