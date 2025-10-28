Los andoaindarras optan por la alternativa de la variante para el nudo de Bazkardo El 93,7% de los vecinos que ha participado en la consulta ciudadana abierta el pasado mes de julio opta por esta obra frente al lazo

María Cortés Martes, 28 de octubre 2025, 16:11 | Actualizado 16:19h.

Los andoaindarras han optado mayoritariamente por la opción de la variante para el nudo de Bazkardo. Así lo refleja el resultado de la consulta ciudadana abierta el pasado mes de julio en la localidad para recoger la opinión de los vecinos sobre la obra y en la que ha participado el 20% del censo. De ese total, el 93,7% se ha mostrado favorable a esta alternativa frente a la del lazo para la conexión entre la N-I y la A-15 en ese punto. Se trata de un cuestionario no vinculante ya que es la Diputación de Gipuzkoa quien tendrá la última palabra en este asunto.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Andoain, de los 12.819 ciudadanos, mayores de 16 años y empadronados en la localidad, que podían opinar, 2.494 lo han hecho. En el cuestionario se les planteaban cuatro preguntas en las que se han obtenido los siguientes datos: En la primera, en la que se debía valorar el propio proceso de socialización, 1652 personas lo han considerado adecuado en cuanto a difusión, plazos y participación, no así los 419 que han votado en contra y los 423 que no han opinado al respecto.En la segunda, relativa a si los encuestados habían consultado alguno de los materiales informativos (exposición, web, folletos o publicaciones), 1450 personas han contestado sí/alguno, otros 927 sí/uno, mientras que 117 personas no han consultado nada. En la tercera, sobre si han participado en las conferencias de los expertos organizadas en las últimas semanas en Bastero kulturgunea, «633 personas si han ido, 1618 personas no, mientras que 243 no habían sabido sobre las mismas», destacaba el alcalde.

En la cuarta y última pregunta, la relativa a dar la opinión las alternativas existentes, «se han recogido 2.339 opiniones favorables a la alternativa 1 -conocida como 'Variante'-, 99 a favor de la segunda alternativa, 'Lazo', y 56 personas no han dado su opinión al respecto». Estas dos opciones hacen referencia por un lado a la última propuesta de la Diputación con una conexión en lazo -y que en un futuro podría incorporar una cubierta sobre la N-I- y, por otro, a una que presentó Eneko Goia en 2011 en su etapa de diputado de Infraestructuras Viarias, donde se planteaba una variante en una completamente nueva N-I ubicada más allá del margen izquierdo del río Oria, pasando por Sorabilla.

Errespetatu Andoain critica a la oposición

Tras el cierre del plazo para opinar sobre el trazado N-I abierto por el Ayuntamiento de la localidad, la plataforma Errespetatu Andoain ha valorado este martes «muy positivamente» que se haya podido realizar un proceso de socialización y participación ciudadana ante un tema que afecta y condiciona la vida en Andoain. «Agradecemos al equipo de gobierno haber facilitado a los vecinos el ejercicio del derecho a la información y la participación en un proyecto con tanta repercusión social, económica, ambiental, territorial y de afecciones a la salud pública como el de la infraestructura transeuropea que nos atraviesa», añadiendo que agradecen que el alcalde Andoni Álvarez «haya cumplido con la hoja de ruta expuesta en su día en la Errepideen Mahaia, integrada por todos los partidos políticos, la asociación de vecinos de Sorabilla y Errespetatu Andoain».

Recuerdan desde la plataforma que dicho foro fue constituido para el seguimiento del estudio comparativo de alternativas, que se ha reunido desde el mes de octubre del 2024 hasta el mes de julio del 2025 en, al menos, nueve ocasiones. «Todos los miembros de la mesa tuvimos la oportunidad de proponer temario y expertos para las charlas informativas».

En este punto, desde Errespetatu Andoain lamentan que «que en la hoja de ruta establecida por el alcalde se haya llegado tarde con la información y con la convocatoria de las charlas, porque de haber contado con más tiempo se hubiera podido extender la reflexión y el debate ciudadano». Pero sobre todo «lamentamos que el Ayuntamiento de Andoain en Pleno no se haya posicionado con altura de miras, con fuerza y al unísono, en un tema tan importante como éste. No entendemos ni compartimos la crítica de la oposición al proceso de socialización. No comprendemos que los concejales que han sido elegidos como consecuencia de la participación ciudadana se posicionen en contra de ella. No entendemos que en la localidad vizcaína de Usansolo (Bizkaia) se haya convocado una consulta ciudadana con el apoyo de todos los partidos políticos, incluido el PNV, y la plataforma vecinal, contra una decisión del Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia y Eusko Trenbide Sarea que afecta a una estación de metro, y que en Andoain no se pueda socializar la información ni opinar contra una decisión que nos perjudica y que se impone desde un despacho de la Diputación». A Errespetatu Andoain le gustaría «que los intereses de nuestro municipio fueran defendidos por los concejales elegidos por los ciudadanos para defender los intereses de Andoain».

En cualquier caso, desde la plataforma celebran «la participación de los andoaindarras, agradecemos las 2.494 opiniones emitidas y compartimos la alegría de haber participado en el ejercicio de nuestro derecho».