La alcaldesa anuncia que no se presentará a la reelección La alcaldesa, Ana Carrere, junto al portavoz de EH Bildu, Jon Zulueta, en el Ayuntamiento. / UNANUE EH Bildu pone en marcha el proceso para elegir a la persona que liderará su lista | Carrere ha completado dos mandatos al frente del consistorio y señala que seguirá ayudando al grupo municipal con la misma ilusión del principio MARIVI OLANO ANDOAIN. Martes, 9 octubre 2018, 00:18

La alcaldesa, Ana Carrere, aprovechó el sábado la inauguración del nuevo local de EH Bildu para anunciar que no se presentará a la reelección en las elecciones municipales del próximo año.

Tras dos mandatos consecutivos (2011-2015 y 2015-2019) al frente del consistorio, Carrere afirmaba que «ha sido un honor y un placer llevar a cabo este cometido», para añadir a continuación que «EH Bildu debe mirar con ambición al futuro, debe seguir aunando fuerzas hacia el cambio social y político. En esa labor seguiremos todos juntos, porque no ser alcaldesa o no ser electa no quiere decir no estar en EH Bildu».

Según señalaba, «he estado desde el principio en este proyecto y lo seguiré estando en adelante también, ayudando al grupo municipal o en alguna otra labor, con la misma ilusión del principio». En su discurso dejaba claro que «EH Bildu tiene muchos proyectos entre manos para desarrollar en el ayuntamiento y en el municipio. «Estos ocho años han dado para mucho pero aún tenemos muchas ideas para ofrecer a la ciudadanía». Carrere afirmaba que para desarrollar los proyectos, «es imprescindible y necesario contar con un grupo de trabajo fuerte y preparado». La alcaldesa recibió el aplauso de los asistentes al acto de inauguración de la nueva sede de la coalición abertzale, en reconocimiento a la labor realizada.

A partir de ahora, EH Bildu iniciará en las próximas semanas, concretamente del 15 al 28 de este mes de octubre, el proceso de elección de la persona que encabezará su lista electoral.

En el plazo indicado se prodrán realizar las aportaciones a través de la web elkarrekin.ehbildu.eus o bilduandoain@andoain.eus.