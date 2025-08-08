Afecciones nocturnas al tráfico en la N-I en Bazkardo

AndoainAfecciones nocturnas al tráfico en la N-I en Bazkardo
J. F. M.
Andoain.
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49
Con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la N-I en el p.k. 447,424, en Bazkardo, durante los próximos días se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en sentido Gasteiz en el tramo comprendido entre los p.k. 448,770 y 447,274 en Andoain. Estos trabajos se realizarán entre el 10 y el 17 de agosto de 22.00 a 6.00 y afectarán al carril derecho en sentido Gasteiz, que permanecerá cerrado. No se verá afectada la conexión de la A-15 con la N-I.
