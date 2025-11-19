Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

Abierto el plazo para solicitar la exención en el pago de las tasas de agua y basura

El Diario Vasco

andoain.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

El Ayuntamiento tiene abierto el plazo, hasta el 1 de diciembre, para solicitar la exención en el pago de las tasas por suministro de agua, recogida de basuras y alcantarillado para todas aquellas personas de la localidad cuyos ingresos económicos sean insuficientes para cubrir sus necesidades.

Los interesados podrán hacerlo de manera presencial en el Ataria (en la planta baja del Ayuntamiento), de 08.00 a 14.30 horas, o por internet, a través del los servicios telemáticos, de las oficinas de Asistencia en Materia de Registros de cualquier administración pública integrada en el SIR o en el servicio ORVE de Correos.

Los contribuyentes que ya cuenten con esa exención por haberla tramitado en ejercicios anteriores, también deberán cumplimentar la solicitud. En caso de no hacerlo, la exención quedará anulada. Pasado el plazo de presentación no se admitirá ninguna solicitud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierto el plazo para solicitar la exención en el pago de las tasas de agua y basura