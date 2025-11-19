Abierto el plazo para solicitar la exención en el pago de las tasas de agua y basura

El Diario Vasco andoain. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento tiene abierto el plazo, hasta el 1 de diciembre, para solicitar la exención en el pago de las tasas por suministro de agua, recogida de basuras y alcantarillado para todas aquellas personas de la localidad cuyos ingresos económicos sean insuficientes para cubrir sus necesidades.

Los interesados podrán hacerlo de manera presencial en el Ataria (en la planta baja del Ayuntamiento), de 08.00 a 14.30 horas, o por internet, a través del los servicios telemáticos, de las oficinas de Asistencia en Materia de Registros de cualquier administración pública integrada en el SIR o en el servicio ORVE de Correos.

Los contribuyentes que ya cuenten con esa exención por haberla tramitado en ejercicios anteriores, también deberán cumplimentar la solicitud. En caso de no hacerlo, la exención quedará anulada. Pasado el plazo de presentación no se admitirá ninguna solicitud.