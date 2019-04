Amets Karrera y Oier Durán (Judokas): «Lucharemos por hacerlo bien en el Campeonato de España» Amets Karrera y Oier Durán en un entrenamiento en Urnieta. / MARÍA Los dos deportistas urnietarras están compitiendo estos días en el estatal en Valencia en categoría cadete MARÍA CORTÉS DVURNIETA@GMAIL.COM URNIETA. Sábado, 27 abril 2019, 00:22

Los judokas urnietarras Amets Karrera y Oier Durán están participando desde ayer en el Campeonato de España infantil y cadete que se disputa en Valencia. Aprovechando uno de los entrenamientos previos a su partida a tierras valencianas, ambos se mostraron contentos con su clasificación y su participación en el estatal.

- Participan en el Campeonato de España de Judo en categoría cadete, ¿cómo se ha logrado?

- Amets Karrera: Se tiene en cuenta el último resultado obtenido en el Campeonato de Euskadi y además la federación decidió tener en cuenta también los resultados obtenidos en tres copas -la de Hondarribia, Iruña y Cuenca-. Con los puntos obtenidos, ya estaba clasificado por los torneos y Oier sólo necesitaba uno que logró en el de Euskadi que se celebró en Vitoria.

- ¿Cuándo entrenan?

- Oier Durán: Venimos dos veces por semana al polideportivo municipal, los martes y jueves, que son los días que desde el Ayuntamiento nos colocan el tatami. Pero algunos viernes también entrenamos en el de Usurbil.

- ¿Os preparáis especialmente para las competiciones?

- A. K.: Sí, hacemos entrenamientos especiales, más intensos, como dos semanas antes de nuestra participación. Preparamos la técnica y también la táctica teniendo en cuenta las directrices de los torneos en los que haya que participar.

- ¿Cuándo comenzaron en el judo?

- A. K.: Desde pequeños, empezaríamos con 6 años más o menos. Aparecí un día acompañando a mi amigo Gorka y me gustó. Luego él lo dejó y yo aquí sigo.

- O. D.: En mi caso me apuntaron y me animé a probar. Pero es que mi aita había sido judoka y no era un deporte desconocido en mi casa.

- Ambos compiten en categoría cadete, pero en diferente peso. ¿Cómo se determina eso?

- A. K.: El tema del peso va un poco por la constitución de cada uno. En mi caso participo en la categoría de 90 kilos.

- O. D.: Estoy en la de 81 kilos, pero es un peso que me hace tener que cuidarme un poco antes de las competiciones, porque siempre suelo estar unos tres kilos arriba. Por eso, me controlo la alimentación un poco antes y entro en peso. El problema es que no soy tan grande como para estar en una categoría más, la de Amets, pero tampoco en una inferior, donde no estaría a gusto, no me correspondería por mi cuerpo y encima los judokas son más ágiles y más menudos, y tendría que estar muy muy pendiente del peso.

- ¿En casa están contentos?

- A. K.: Nos animan mucho y nos acompañan a todas las competiciones. También vendrán con nosotros a Valencia.

- ¿Qué cualidad destacarían de ustedes como judokas?

- O. D.: Creo que la fuerza, es lo que más destacaría de mi manera de competir.

- A. K.: Sí, claro que la fuerza es algo destacable, pero también que intentamos estar tranquilos en los combates. Tener la cabeza fría y no ponernos nerviosos.

- ¿Cómo viven las jornadas de competición?

- O. D.: Hace relativamente poco que hemos empezado a competir más en serio, desde infantiles. Antes hacíamos exhibiciones. Empezamos a competir, yo en -63 kilos y Amets en el de 63 kilos.

- De hecho, para Oier, es la primera vez en el estatal, ¿verdad?

- O. D.: Sí, me hace ilusión poder entrenar con la selección y acudir a Valencia. Intentaremos dar lo mejor de nosotros en cada uno de los combates.

- A. K.: Yo también tengo ganas, aunque he participado dos veces ya en el Campeonato de España. También he estado en el Europeo que como experiencia fue genial con judokas procedentes de todo el mundo, aunque en lo deportivo no pude hacer mucho.