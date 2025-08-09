Alternativas para hacer frente al calor Cambio climático. Los datos dicen que cada vez con más frecuencia y de manera más prolongada se producen olas de calor en Gipuzkoa y frente a ello buena parte de los ayuntamientos actúan

El cambio climático es una realidad o los datos que se tienen así lo atestiguan. Ello conlleva que el tiempo haya cambiado de manera considerable en los últimos años y que afecte de forma directa en verano tanto a las costumbres de los ciudadanos como a las decisión que se van tomando desde las instituciones locales. Si hace décadas era muy difícil pensar en la necesidad de contar con espacios abiertos que permitan refrescarse en el agua, hoy en día, de una u otra manera, son toda una realidad en la mayor parte de los municipios.

Una vista general a la comarca de Buruntzaldea muestra a las claras esta realidad. Municipios como Hernani, Astigarraga y Urnieta cuentan con piscinas al aire libre, además de en algunos casos la siempre socorrida presencia del río, pero es que ahora Lasarte-Oria se ha sumado con la construcción de un importante parque de chorros de agua en la zona de Atsobakar, abierto hace apenas unos días, y Andoain tiene en la zona del valle de Leizaran una válvula de escape con el río que lo atraviesa. Además de ello, un aspecto que no se puede olvidar es el hecho de que casi la totalidad de sus municipios son colindantes con Donostia, lo que hace que muchos de sus vecinos se acerquen a la capital donostiarra para disfrutar de sus playas.

Hernani Cuenta con un parque acuático de gran tamaño, en la zona del Chillida Pasealekua. Tiene tres espacios diferenciados en la piscina, con distintos toboganes, además de una amplia zona verde. El ayuntamiento ofrece también el poder acudir a la zona de esparcimiento de Ugaldetxo, en el río Urumea.

Lasarte-Oria Ha abierto este verano uno de los más grandes parques de chorros de agua de Euskadi, con un total de 32 juegos. Está situado en Atsobakar.

Andoain Tiene el valle de Leizaran como referencia, con el río que lo atraviesa. Chorros de agua en el Paseo Miranda.

Astigarraga Piscina al aire libre ubicada en el polideportivo municipal. Zona de esparcimiento en el parque fluvial.

Urnieta El polideportivo lleva muchos años contando con piscina al aire libre.

Planes todos ellos que toman especial relevancia ante jornadas de intenso calor como las que se están viviendo en estos días. Hernani lleva tiempo ya trabajando en la concreción de refugios ante la realidad del cambio climático. De hecho ha creado una red de refugios con el uso de 23 espacios. Más allá de esa línea de trabajo, la realidad es que Hernani es uno de los municipios de la comarca que cuenta con una mejor situación ante la presencia de cada vez más olas de calor. Su parque acuático, formado por tres espacios en forma de piscinas y que cuenta con toboganes, es una referencia ya no solo en la comarca sino también fuera de ella. No es extraño encontrarse a personas llegadas desde otros lugares preguntando por la ubicación exacta del mismo, ataviados con mochilas y tumbonas. Estas instalaciones constan de las piscinas propiamente dichas, zona para comer y una amplia zona para tomar el sol de más de 10.000 metros cuadrados. Tiene servicio de cafetería. Junto a ello, hay una zona habilitada para que los más jóvenes puedan practicar deporte; entre otros voley, basket o tenis de mesa. Estos días de agosto, con la presencia del sol y el calor, está llegando a situaciones cercanas al lleno.

Pero Hernani cuenta con más opciones además de las conocidas piscinas al aire libre. Desde hace años su consistorio gestiona en verano la zona recreativa de Ugaldetxo, que se ha convertido en los últimos años en un paraje ideal para disfrutar del valle del Urumea. «La zona ofrece a la ciudadanía de Hernani y a quienes van de visita la posibilidad de disfrutar del espacio natural del río Urumea», afirman tanto desde el Ayuntamiento como desde la entidad menor de Ereñotzu. Se encuentra precisamente junto a la carretera que acude desde Hernani hacia Goizueta.

Este año este espacio de Ugaldetxo está abierto desde el 28 de junio hasta al 21 de septiembre. El horario es de 12.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo. En septiembre el horario entre semana será de 16.00 a 20.00 horas y los fines de semana de 12.00 a 20.00 horas.

Los que quieren acudir en vehículo privado tienen que realizar una reserva con 72 horas de antelación vía online. El párking de la zona recreativa de Ugaldetxo tiene 40 plazas. Para los que se acercan a pie, en bicicleta o en transporte público no hay restricciones de acceso. Hernani y sus vecinos han tenido tradicionalmente una relación muy estrecha con el río Urumea, sobre todo en la zona cercana a Ugaldetxo, con puntos de esparcimiento que en el pasado estuvieron gestionados de manera privada.

De todos modos, si algunos municipios cuentan con tradición en lo que a piscinas al aire libre hace referencia son precisamente los dos que tienen menos habitantes. Tanto Astigarraga como Urnieta llevan muchos años disfrutando de este tipo de instalaciones en verano, con el handicap de no contar con piscinas cerradas para practicar natación. En los dos casos las piscinas abiertas están ubicadas en sus polideportivos. El de Urnieta ha sido reformado recientemente con una importante inversión y Astigarraga trabaja ya en la reforma integral del suyo. Cuando ninguno de los municipios de mayor tamaño de la comarca contaban con piscinas al aire libre, los dos más pequeños ya las tenían y así fue durante años. Lo cierto es que se trata también de dos instalaciones que en los días de calor en verano son muy utilizadas por los ciudadanos de sus localidades. En el caso de Astigarraga, además, cuenta con un desahogo con el espacio creado en la zona junta al río de Andre Gobadarien parkea. Entre otros aspectos, tiene una pequeña zona con chorros de agua.

El que se ha sumado este verano al objetivo de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de refrescarse ante los intensos calores ha sido Lasarte-Oria. Hace escasas fechas ha abierto un parque de chorros de gran tamaño, «el más grande de Euskadi», en la zona de Atsobakar, junto a la nueva instalación deportiva abierta en las cercanías del centro comercial Urbil. Aunque inicialmente se preveía su puesta en marcha para el próximo año, el adelanto en los plazos ha permitido que la ciudadanía pueda disfrutarlo este mismo verano. El parque está abierto todos los días de la semana, de 11.00 a 20.00, hasta la llegada del otoño. La fecha exacta de cierre aún está por determinar.

Los juegos se activan mediante pulsadores y funcionan en ciclos programados de 4 minutos. Al finalizar la temporada la instalación será desmontada y la zona quedará como espacio de uso libre. También se han delimitado zonas verdes recién sembradas para proteger el césped y se han instalado cuatro mesas para uso de las personas usuarias. El nuevo parque ocupa cerca de 580 metros cuadrados y cuenta con 32 juegos de agua sin profundidad. Dispone de un circuito cerrado con un depósito de 25.000 litros y un sistema de depuración continua mediante tres filtros.

En el caso de Andoain, siempre ha existido y existe una relación muy estrella con el valle Leizaran, lugar de baño también en el río que transcurre por él. Una zona especialmente atractiva en verano al contar con buenos y amplios espacios de sombra. Además, el municipio dispone igualmente de un parque con fuentes de agua y juegos junto a Etxeberrieta Plaza y el denominado Paseo Miranda.