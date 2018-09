Abierto el plazo para apuntarse a los concursos del proyecto Azstigazte

El objetivo del programa Azstigazte es premiar los mejores trabajos presentados por jóvenes de Buruntzaldea en los concursos que va a llevar a cabo el Ayuntamiento dentro de dicha iniciativa.

«La finalidad del programa Azstigazte es fomentar el desarrollo personal de las personas jóvenes, y para ello busca generar curiosidad por los diferentes temas de trabajo propuestos, fomentar la motivación para la búsqueda y obtención de información, desarrollar la capacidad de trabajo y esfuerzo que supone la ejecución de las diferentes tareas planteadas y aumentar la confianza en uno mismo para realizar exposiciones en público», detallan desde el Ayuntamiento, añadiendo que «para ello se concederán 1.200 euros en premios».

Este año se van a llevar a cabo dos concursos para cada franja de edad, cuyas bases se detallan a a continuación: podrán participar en este certamen jóvenes residentes en Buruntzaldea (Astigarraga, Usurbil, Lasarte-Oria, Hernani, Urnieta y Andoain) de entre 12 y 18 años. Más concretamente, jóvenes nacidos entre los años 2000-2006 (estos inclusive).

A la hora de concursar se subdividirán en las siguientes franjas de edad: de 12 a 14 años (nacidos entre 2004 y 2006) y de 14 a 18 años (nacidos entre 2004 y 2000). Los jóvenes de 14 años (nacidos en el 2004) podrán elegir en qué franja de edad quieren concursar, pero solamente lo podrán hacer en una de ellas.

Se podrán presentar trabajos tanto de forma individual como en grupo. En el caso de estos últimos, será suficiente con que uno de los miembros del grupo sea de Buruntzaldea, aunque todos los participantes sí que deberán pertenecer a la misma franja de edad en la que tomarán parte. Cada participante, bien de forma individual o en grupo, solamente podrá presentar un trabajo.

En cualquier caso, deberán ser originales y no haberse publicado anteriormente. En caso de no cumplir con esta condición, la persona participante quedará excluida del concurso previa decisión, en este sentido, del jurado. En caso de que el tribunal demostrara que el trabajo que haya sido premiado no cumple esta condición, el que lo haya obtenido deberá devolver el premio recibido.

Dónde y cuándo

Los plazos para presentar los trabajos correspondientes a cada concursos del proyecto Azstigazte son: para el primero hasta el 14 de octubre y para el segundo hasta el 13 de diciembre.

Los trabajos se deberán presentar en el registro del Ayuntamiento de Astigarraga (Foru enparan tza, 13).

Premios

El pago del premio se realizará en su totalidad en un único plazo. El Consistorio concederá diversos premios para cada concurso y franja de edad. De esta manera, en el primer concurso y en el segundo, en la franja de 12 a 14 años (nacidos 2004 y 2006) habrá premio de 200 euros, y en la de 14 a 18 años (nacidos 2000 y 2004), será de 400 euros. Un premio podrá declararse desierto, si el jurado estima que

ninguno de los trabajos presentados posee el nivel mínimo que

consideran sus miembros.